Rafael Belaunde Llosa busca la presidencia: "Tenemos que volver a ser un país más unitario"

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, sostuvo que nuestro país podrá unificarse cuando se impulse la inversión y se utilicen debidamente los recursos del Estado.

"Abandono absoluto del Estado"

El economista Rafael Belaúnde Llosa postula para ocupar el cargo de presidente de la República con una propuesta moderna, con economía popular de mercado y un correcto manejo de los recursos económicos que, asegura, se han "usado muy mal".

"No se puede tener la fuente de riqueza del Perú en un estado de abandono absoluto", indicó. En ese sentido, mencionó a la provincia de Espinar en Cusco, explotada por más de 50 años por su riqueza minera pero que, hasta el momento, su ciudadanía no con agua potable.

"La acción del gobierno tiene que consistir en un proyecto de bien común, un proyecto integrador (...) Tenemos que volver a ser un país más unitario", indicó Belaúnde.

Para ello, Belaúnde recalca la importancia del aspecto económico, resaltando la inversión privada y "saber utilizar" los recursos económicos que estás generen. "La verdad de las cosas es que, ahora, esa billetera se ha usado muy mal", precisó.

Adicionalmente, indicó que el Estado es el que, por definición, debe de dar las prestaciones de educación y salud, pero que, en realidad, "son dos prestaciones que dan en muy malas condiciones".

Clase clientelista

Mal dinero usado en perjuicio de todos los peruanos. Según el candidato Belaúnde, el mal manejo de los recursos públicos se traduce en beneficios tributarios a sectores que no lo necesitan o la elevación del presupuesto del Congreso de la República de 400 a 1,400 millones de soles. "Hay una clase clientelista que ha ido depredando el erario nacional"

Tales gastos excesivos han ido en perjuicio de los ciudadanos peruano, pero en beneficio de tal "clase clientelista" sin presentar ni transparentar los resultados que justifiquen tal distribución del erario.

Plancha presidencial de Belaúnde Llosa

La plancha presidencial del partido Libertad Popular está presidida por Belaúnde Llosa como candidato presidencial, Pedro Cateriano como primer vicepresidente y Tania Porles como segunda vicepresidenta.

De ambos candidatos a la vicepresidencia, Belaúnde defiende que ambos son postulantes con experiencia en el sector público y privado. Entre los puestos más representativos de Cateriano están ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros de los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala y como ministro de Defensa durante este último gobierno.

Respecto de Porles indicó que es una economista con experiencia en la gestión pública y privada que ha trabajado de la mano con el candidato presidencial Belaúnde.