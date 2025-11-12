Jaime Villanueva afirma que Patricia Benavides gestionó el ingreso de Gino Ríos a la JNJ por encargo de 'Los mafiositos'

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Patricia Benavides habría promovido la postulación de Gino Ríos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por solicitud de un grupo denominado 'Los mafiositos', según el testimonio oficial de su exasesor Jaime Villanueva.

Durante su declaración ante el Ministerio Público, Villanueva detalló reuniones y coordinaciones orientadas a incidir en la integración de la JNJ y en la designación de cargos fiscales claves.

De acuerdo con el medio Epicentro, Benavides transmitió a Villanueva y a su colega Miguel Ángel Girao que "Los mafiositos me han pedido por Gino Ríos, que es empleado de Chang en la San Martín".

Villanueva situó estos hechos en noviembre de 2023, poco antes del lanzamiento del operativo "Valquiria". Según su testimonio, la entonces fiscal de la Nación buscaba tener injerencia directa en la JNJ por la relevancia del órgano en los procesos contra fiscales y jueces.

Testimonio

Relaciones con la Universidad San Martín y el Partido Aprista

El exasesor subrayó además los vínculos de Benavides con la Universidad San Martín de Porres y con figuras del Partido Aprista Peruano (APRA).

"Es evidente su relación con la Universidad San Martín, que la contrató cuando fue destituida como fiscal de la Nación, así como su cercanía con el partido aprista a través de su abogado Jorge del Castillo", precisó Villanueva.

Agregó que, en un homenaje organizado por el Colegio de Abogados de Lima, tras su suspensión, Benavides apareció acompañada por Del Castillo y Pilar Nores, viuda del expresidente Alan García, recientemente liberada de una investigación por lavado de activos.

Villanueva también mencionó que Benavides planeaba promover tres candidaturas para la JNJ, con la expectativa de que al menos dos lograran ingresar al organismo. La estrategia incluía negociaciones con miembros de la comisión evaluadora, especialmente con representantes de la Defensoría del Pueblo.

Testimonio

JNJ se niega a reponer a Delia Espinoza pese a fallo judicial

Estas revelaciones surgen en medio del conflicto entre la JNJ y Delia Espinoza, suspendida por negarse a restituir a Benavides como fiscal de la Nación.

El Poder Judicial ordenó su reposición y la suspensión de los procedimientos disciplinarios en su contra, pero la JNJ solo acató parcialmente la medida. La institución mantuvo activa la sanción en aspectos no relacionados con la acción de amparo, interpretación que el juzgado calificó como unilateral y contraria a la ley.

El enfrentamiento entre ambas partes continúa, mientras la credibilidad de la JNJ se ve cuestionada por las denuncias y testimonios que la vinculan con presuntas maniobras de influencia.

En resumen, el testimonio de Jaime Villanueva revela que Patricia Benavides habría impulsado la elección de Gino Ríos en la JNJ por pedido de 'Los mafiositos', buscando controlar al organismo clave en los procesos disciplinarios de jueces y fiscales. Las declaraciones también exponen sus nexos con la Universidad San Martín y el APRA, mientras la JNJ mantiene su negativa de acatar plenamente el fallo judicial que ordena reponer a Delia Espinoza.