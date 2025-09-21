Viuda de Charlie Kirk dice que perdona a su asesino: "Fue lo que hizo Cristo y es lo que haría él"

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El asesinato de Charlie Kirk, un activista conservador y seguidor de Donald Trump afectó a muchas personas, incluido el presidente de los Estados Unidos. Este domingo 21 de setiembre, se desarrolló una ceremonia conmemorativa en Arizona, donde participó Erika Kirk, su viuda, quien aseguró que perdona al asesino de su esposo.

Su esposo hubiera hecho lo mismo

La mujer de 36 años se presentó al servicio realizado en el estadio State Farm de Glendale y habló ante más de 70 mil personas, que fueron a despedir al activista. Frente al micro y todavía conmocionada por la partida de su marido, dijo que perdona el terrible hecho que cometió Tyler Robinson el pasado 10 de setiembre.

"En la cruz donde estuviste dijiste: Padre perdónalos porque no saben lo que hacen... Lo perdonó. Lo perdonó porque fue lo que hizo Cristo y es lo que haría Charlie", manifestó entre lágrimas y los aplausos de los presentes.

If you watch one thing today, let it be this — the truly remarkable display of grace and compassion from Mrs. Erika Kirk as she forgives her husband's assassin because that's what Christ would do.



We love you, Erika. pic.twitter.com/EsSUgeJx1F — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 21, 2025

Además, indicó que la respuesta al odio no es actuar de la misma forma y refirió que no es lo que dictan las enseñanzas de la fe cristiana. Por tal motivo, pese al dolor que siente por la pérdida de su esposo, seguirá lo que dice la Biblia y evitará guardar resentimientos con el homicida.

"La respuesta al odio no es más odio. La respuesta que conocemos por el evangelio es amor y siempre amor. Amor por nuestros enemigos y por aquellos que nos persiguen", finalizó.

Trump en ceremonia de Charlie Kirk

En este servicio, también se presentó el presidente de los Estados Unidos, quien el día del atentado, estuvo al tanto de lo ocurrido. El mandatario indicó que este asesinato afectó a su nación, y que mataron a alguien por defender su libertad de culto, que era querido por miles y que no ofendía a nadie.

"Hoy Estados Unidos es una nación en dolor, una nación en shock y una nación de luto. [Kirk fue] horriblemente asesinado por un monstruo radicalizado y de sangre fría por decir la verdad que había en su corazón... Nuestro mayor evangelista de la libertad estadounidense se volvió inmortal. Ahora es un mártir de la libertad estadounidense", aseveró.

"I know I speak for everyone here today when I say that none of us will ever forget Charlie Kirk, and neither now will history."



Pres. Trump calls Charlie Kirk "a martyr now for American freedom" at a memorial service for the late conservative activist. https://t.co/sPRz9YgVy2 pic.twitter.com/7F5NBowu3F — ABC News (@ABC) September 21, 2025

Así, la viuda de Charlie Kirk habló en la ceremonia conmemorativa realizado en Glendale, Arizona. Ante más de 70 mil personas, Erika Kirk dijo que perdona a Tyler Robinson, el asesino de su esposo, quien le disparó en el cuello cuando el activista realizaba una presentación en Utah.