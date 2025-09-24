Tomás Gálvez tras su designación: "Que sepa Delia Espinoza que asumo que la fiscal titular es ella"

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en diálogo exclusivo con Exitosa, aseguró que asume que la fiscal titular es Delia Espinoza y señaló que no se puede interrumpir el trabajo que ella inició. No obstante, indicó que designará a personas de confianza durante su gestión.

Tomás Gálvez y su mensaje a Delia Espinoza

Como se recuerda, Delia Espinoza Valenzuela se vio envuelta en un serio cuestionamiento por presunta desobediencia deliberada a la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba reincorporar a Patricia Benavides como fiscal suprema titular y como jefa de la Fiscalía de la Nación. Su postura la llevó a ser suspendida de su cargo por seis meses, y en ese plazo ser reemplazada por Tomás Aladino Gálvez.

Tras su designación como fiscal de la Nación interino, Gálvez Villegas brindó declaraciones al programa 'Hablemos Claro' para abordar distintos aspectos en materia jurídica y cuáles serían las acciones que realizaría dentro del Ministerio Público para restablecer el orden y sacarlo de la crisis en que se vio envuelta en las últimas semanas. Sin embargo, durante su entrevista, no desaprovechó la oportunidad para dejarle un mensaje a la suspendida fiscal Delia Espinoza.

"La función de la Fiscalía tiene que continuar, no tiene por qué interrumpirse. Además, hay que entender que yo estoy interinamente, no se sabe por qué tiempo. Quiero que sepa también la doctora (Delia Espinoza), que en todo momento yo siempre asumo que la fiscal titular es ella y que si bien es cierto está suspendida y debe continuar la función de Fiscalía de la Nación a mi cargo, ella sigue siendo la fiscal de la Nación y no podemos interrumpir el trabajo que ha iniciado", expresó.

Noticia en desarrollo...