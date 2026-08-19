Partido Cívico Obras no busca emplazar al gobierno de Keiko, afirma diputado Eusebio Padilla: "Dejémoslos trabajar"

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el diputado de Obras por Lima Provincias, Arturo Eusebio Padilla, señaló que su bancada considera prematuro cuestionar al Poder Ejecutivo cuando apenas lleva pocos días de gestión.

El parlamentario explicó que esta posición fue acordada durante una reunión de bancada realizada recientemente, en la que también participaron el secretario general y vocero del partido, Daniel Barragán. Padilla sostuvo que la agrupación política no busca ejercer presión sobre el Gobierno antes de conocer sus resultados.

Obras pide evaluar al Ejecutivo

Arturo Eusebio Padilla remarcó que el partido considera necesario otorgar un periodo de tiempo al Ejecutivo para que pueda desarrollar sus primeras medidas y demostrar su capacidad de gestión. Según indicó, una evaluación política debería realizarse después de varios meses y no cuando recién comienza el mandato.

"Justamente ayer tuvimos reunión de bancada, conjuntamente con nuestro secretario general y vocero, el señor Daniel Barragán. Hemos quedado que nosotros no estamos haciendo ningún tipo, a 15 días o a 20 días que tiene el gobierno, no podemos estar emplazando, hay que dejarlos trabajar", manifestó durante la entrevista.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Arturo Eusebio Padilla, diputado de Obras por Lima Provincias, señaló que el partido Cívico Obras no busca emplazar al Gobierno de Keiko Fujimori y consideró que se le debe dar un margen para desarrollar su gestión. "Dejémoslos... pic.twitter.com/bGJaIiCZuB — Exitosa Noticias (@exitosape) August 19, 2026

El diputado planteó que el desempeño de los integrantes del Ejecutivo podría ser analizado después de un periodo más amplio.

"Que pase al menos tres meses, cuatro meses, cinco, podríamos evaluar el trabajo de cada uno del Poder Ejecutivo de los ministros. Nosotros desde acá somos enfáticos, es decir, que el Partido Cívico Obras no está emplazando a nadie sin antes evaluarlos", afirmó.

La postura de la agrupación se produce en un contexto en el que el Ejecutivo podría solicitar facultades extraordinarias al Congreso para legislar sobre distintas materias, entre ellas la atención del fenómeno de El Niño y la crisis de inseguridad.

Llamado a trabajar por el país

Frente a este escenario, Padilla insistió en que su partido priorizará una actitud de colaboración antes que una confrontación política con el nuevo Gobierno. El parlamentario hizo un llamado a sus colegas y autoridades a concentrarse en las necesidades del país.

"Dejémoslos trabajar, por favor, pongámonos la camiseta del Perú para poder hacerlo hable, ser viable, articular para que nuestro país se desarrolle", expresó.

Durante su intervención, el diputado también agradeció la disposición de otros parlamentarios para permitirle exponer asuntos relacionados con Lima Provincias. En ese sentido, destacó la voluntad de sus colegas Arturo Alegría y Revía para abordar las necesidades de dicha jurisdicción.

El Partido Cívico Obras apuesta, por ahora, por otorgar un margen de acción al Gobierno antes de formular cuestionamientos o realizar una evaluación política de sus integrantes. Para Padilla, el desempeño del Ejecutivo deberá medirse con resultados concretos después de varios meses de gestión y no durante sus primeras semanas.