Guido Bellido niega que Podemos Perú haya recibido un "voto de castigo" del electorado

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio del debate sobre el llamado "voto de castigo" que habría marcado las elecciones generales, el congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, rechazó que su agrupación haya sido objeto de un rechazo ciudadano.

En diálogo con Exitosa, sostuvo que la razón por la que su partido no logró superar la valla electoral responde a una decisión estratégica de los votantes, quienes se inclinaron por la candidatura de Roberto Sánchez como la más fuerte para disputar la segunda vuelta presidencial.

"No es ningún castigo"

Consultado sobre si la exclusión de Podemos Perú del nuevo ciclo parlamentario puede interpretarse como un castigo del electorado, Bellido fue enfático y negó que exista esa posibilidad, insistiendo en que la ciudadanía apostó por la opción que mostraba mayor fuerza en el tramo final de la campaña.

"No es ningún castigo. Lo que pasa es que la población determina votar por un candidato que va a pelear en la segunda vuelta. En realidad no existe ningún castigo, lo que existe es apostar por quién estaba teniendo mayor fuerza, y en la última la ha tenido Juntos por el Perú, porque era el único partido que podía hacerle pelea a Keiko Fujimori", añadió.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, señaló que la agrupación no recibió un "castigo" de parte del electorado y que la razón por la que no pelea por acceder a la segunda vuelta es que la ciudadanía determinó... pic.twitter.com/y85OLQN0Tm — Exitosa Noticias (@exitosape) April 17, 2026

Ante la observación de que los resultados para la presidencia y el Congreso pueden diferir, Bellido negó esa posibilidad defendiendo que el respaldo ciudadano a Roberto Sánchez se tradujo directamente en la composición legislativa.

"Eso es un invento. La votación presidencial se expresa en la votación para los diputados, el Senado y el Parlamento Andino, es correlativo", afirmó,

El comportamiento electoral

El congresista también ofreció su lectura sobre cómo evolucionó la intención de voto en las últimas semanas. Según Bellido, en un primer momento la población se inclinó por López Chau, luego evaluó la propuesta de Ricardo Belmont, y finalmente se consolidó el impulso de Roberto Sánchez, reforzado por el apoyo explícito de Pedro Castillo en una de sus audiencias públicas.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, la politóloga de la UNMSM, Gabriela Navarro, señaló que los recientes comicios evidenciaron un "voto de castigo" hacia varias agrupaciones que no lograrán pasar la valla. Al respecto, indicó que Juntos por el Perú,... pic.twitter.com/iWhwIgHQak — Exitosa Noticias (@exitosape) April 16, 2026

Al cierre de esta edición, las actas contabilizadas superan el 93%, aumentando la posibilidad de la presencia de Sánchez en la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, en un escenario altamente competitivo, aunque la cantidad que lo separa de Rafael López Aliaga es de menos de 5 mil votos, lo que podría cambiar el escenaria en este último tramo del conteo oficial.

Las declaraciones de Bellido contrastan con el análisis de especialistas como la politóloga Gabriela Navarro, quien sostuvo que los resultados evidencian un voto de castigo hacia varias agrupaciones que no lograron superar la valla electoral.

Para Bellido, sin embargo, la explicación es distinta: más que un castigo, se trataría de una decisión pragmática de los electores que buscaron fortalecer la candidatura con mayores posibilidades de enfrentar a Fujimori en la segunda vuelta.