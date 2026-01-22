Héctor Valer asegura que José Jerí debe dejar la presidencia y renunciar a Somos Perú

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista y candidato al Senado por Somos Perú, Héctor Valer, afirmó que José Jerí debe renunciar a Somos Perú y no continuar en la presidencia tras la revelación del caso 'Chifagate'.

Apoya salida de Jerí de la presidencia

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Valer sostuvo que la bancada de Somos Perú busca deslindar completamente de las acciones cuestionables que ha tenido el presidente José Jerí al sostener reuniones con un empresario chino.

"La bancada se va a reunir hoy día a las 3 de la tarde y lógicamente ahí vamos a discutir pero el partido no se ha pronunciado aún, ya se pronunciará. En la bancada decidiremos esta tarde", señaló, pues verán si buscarán su censura o vacancia para que deje el cargo.

Es tras ello que Valer, en su actual posición como congresista de la República y candidato al Senado, consideró que Jerí debe dejar de ser el jefe de Estado. "Debe renunciar a Somos Perú y por lo tanto, también se debe ir", señaló a modo personal, pero como vocero de la bancada sostuvo que esperará el debate de la bancada.

"Si la mayoría tiene una posición determinada o por unanimidad aceptamos una posición determinada, comunicaremos al país la decisión", aseguró.

Proceso disciplinario en bancada

Como se recuerda, tras conocerse el primer video y encuentro de Jerí con el empresario Zhihua Yang en un chifa, el congresista Valer, como vocero de la bancada de Somos Perú a la que permanece José Jerí como congresista, anunció el inicio de un proceso disciplinario.

Habiendo pasado una semana, Valer dio a conocer que finalmente este proceso no se podrá realizar debido a que el jefe de Estado solicitó licencia de la bancada y previamente del partido por lo que de ninguna manera se podría abrirle el procedimiento.

"Él ha pedido licencia al partido desde el quinto día de haber asumido el mandato presidencial y el días 12 de enero, después del informe dominical, nosotros lo íbamos a someter a un proceso de investigación interno en la bancada de acuerdo al estatuto y él el día martes a las 9:05 de la mañana pidió licencia. En consecuencia, ya no tenemos competencia sobre él", contó.

Es en ese sentido que el congresista y candidato al Senado por Somos Perú, Héctor Valer, aseguró que José Jerí debe alejarse de la presidencia y del partido tras el caso 'Chifagate'.