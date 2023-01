Vivian Olivos: "Dina Boluarte aquí tienes que salvar al país, ellos te eligieron vicepresidente"

15/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la bancada de Fuerza Popular (FP), Vivian Olivos, hizo un pedido especial a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el marco de los distintos pedidos por su renuncia al cargo tras las muertes de manifestantes en las protestas del interior del país; tras dichas circunstancias, le solicita que se ponga fuerte frente a las presiones ,ya que ella ha sido elegida vicepresidente por muchos de los que ahora piden su dimisión y que ella ya "ha aceptado y cedido demasiado" ante sus demandas.

La parlamentaria en su primer tweet reflexionó el papel relevante de la actual presidenta de la República para con el país, donde concluye que muchos de los que ahora protestan la eligieron vicepresidenta de Pedro Castillo en los comicios electorales del 2021. Además, dijo que son más los peruanos que la apoyan en su labor como representante del país en momentos difíciles como este.

"Dina Boluarte aquí tienes que salvar al país, ellos te eligieron vicepresidente, has aceptado y cedido demasiado, ponte fuerte, habrá 10 mil revoltosos que están destruyendo el país, pero son 33 millones de peruanos temerosos que están en sus casas esperando poder trabajar", expresó la congresista Vivian Olivos por su red social oficial.

También, manifestó que no hay elecciones donde alguien gane en su totalidad, y que ello significa "la democracia". Todos pueden tener miradas diferentes, poner de manifiesto lo que piensan y sienten de sus gobernantes, pero no atentar contra los propios ciudadanos y lo que les costó tener en la vida.

"En el Perú y en muchos países nadie gana las elecciones con un 100% y se tiene que aprender a vivir en democracia, puedes protestar, fiscalizar, denunciar, como ciudadano, pero no matar ni destruir, claramente se siente que aquí hay mano extranjera, ideología y dinero comunista", especuló la congresista de Fuerza popular.

Finalmente, la legisladora sentenció que detrás de los actos violentistas, que se vienen dando en el país, hay participación de personajes extranjeros.

"Alguien que destruye a propósito, matan, queman vivos a un policía, amedrentan y no dejan trabajar a muchos comerciantes, no son peruanos, son enemigos, son terroristas, aquí hay mano extranjera no puedo concebir tanto odio", manifestó fuerte y claro Vivian Olivos.