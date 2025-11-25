Martín Vizcarra asegura que Pedro Castillo no merece ser sentenciado: "No movió ni un arma y está tres años en la cárcel"

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Martín Vizcarra Cornejo visitó este martes 25 de noviembre el set del programa "Hablemos Claro", previo a la lectura de la sentencia del juicio oral que lo puede llevar a la cárcel por 15 años en el marco de los casos 'casos 'Loma de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Pese al contexto de preocupación que vive y que, según él, no le impedirá asistir a la sede de la Corte Superior Nacional en el Centro de Lima, el exmandatario del Perú entre 2018 y 2020 no fue ajeno a la situación que atraviesa el también exjefe de Estado Pedro Castillo Terrones, quien podría ser condenado a 34 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión y alternativamente conspiración.

Caso 'golpe de Estado': "No merece ser sentenciado"

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema fijó la lectura de la sentencia del juicio oral por el caso 'golpe de Estado' para este jueves 27 de noviembre, a partir de las 9:00 a. m. En entrevista exclusiva para Exitosa, Vizcarra Cornejo mencionó que su ex homólogo no debería ser condenado; no obstante, de ser absuelto, le "recomendó" dejar la política.

"Yo pienso que no merece ser sentenciado. Él merece salir definitivamente salir de la política por dos motivos: hizo un mal Gobierno e hizo una lectura de una proclama golpista que es inaceptable, pero que no movió ni un arma, no hizo nada, y ya está tres años en la cárcel", comentó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, el expresidente Martín Vizcarra señaló que Pedro Castillo "no merece ser sentenciado", debido a que "no movió ni un arma".



En ese sentido, consideró que hay un "abuso de la derecha" en contra de Castillo Terrones en su intención de verlo preso. De lograr no ser condenado, debería dedicarse nuevamente a la "docencia o a la agricultura", así lo sostuvo Vizcarra en nuestro medio.

Pedro Castillo le regaló una manta y frutas a Martín Vizcarra en Barbadillo

En agosto último, ambos expresidentes coincidieron en el penal de Barbadillo por los procesos que cada uno afronta con la justicia. Tras recuperar su libertad a inicios de septiembre, Martín Vizcarra reveló en Exitosa que Castillo Terrones tuvo un "gesto" muy importante para con él en sus primeras horas en el reclusorio.

"Uno de los trabajadores me lleva en la noche una bolsita con una mandarina, un plátano, una manzana y una frazada porque sí que hace frío. El trabajador me dice que el señor Pedro Castillo me enviaba esto. Lo tomé como un gesto importante y que no veo malo. Lo describe como una persona pensando en otro ser humano", comentó.

Asimismo, descartó que se hayan visto frente a frente, ya que los ambientes donde estaban ubicados son lejanos; sin embargo, recordó para bien su atención brindada. "Ya todos los conocemos, bien campechano y bien bonachón", lo recordó en aquella oportunidad.

La situación de ambos exmandatarios podría complicarse en las próximas horas, previo a ello, Vizcarra le devolvió el gesto a Castillo, reafirmando una vez más que su proceso debería llevarlo en libertad e incluso, no ser sentenciado.