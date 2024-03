Vladimir Cerrón: "No podemos permitir que un prófugo se burle de la justicia", afirma exjefe de Dircote

En entrevista con Exitosa, el exjefe de Dircote, el gral. PNP (R) José Baella, consideró que es inconcebible que Vladimir Cerrón se burle de la justicia de esa manera. Como se sabe, el líder de Perú Libre permanece en clandestinidad hace más de 150 días, pero ello no ha sido impedimento para que brinde una entrevista a través de un live de TikTok.

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, el invitado apuntó que el líder de Perú Libre es apoyado por diversas personas, lo cual dificulta el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para localizarlo.

"Es difícil de repente poder ubicarlo porque hay mucha gente que lo está apoyando y su movimiento es constante. Es por eso que yo pienso de que no se ejecuta una captura inmediata, pero confío que con esta situación de que estamos haciendo este comentario se ponga más énfasis. No podemos permitir que un prófugo esté burlándose de la justicia de esa manera. No solamente de la justicia, sino se está burlando de todos los peruanos", declaró.