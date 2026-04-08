Vladimir Cerrón no sería detenido si acude a votar este 12 de abril, según el Defensor del Pueblo

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó que Vladimir Cerrón no podrá ser detenido si acude a votar este domingo 12 de abril, debido a lo que establece la actual Ley Orgánica de Elecciones. El funcionario precisó que la Policía actúa en función de lo que dicta la norma, la cual impide la detención de requisitoriados durante la jornada electoral.

"Sí se le debería detener"

El defensor remarcó que desde su entidad se plantea modificar la normativa para que, en futuros procesos, cualquier persona con orden de captura pueda ser detenida incluso en el marco de la jornada electoral, sin que ello implique vulnerar su derecho al sufragio.

Esta propuesta había sido presentado en marzo de este año y permitiría a la Policía Nacional (PNP) capturar a quienes tengan una orden en su contra, otorgando antes su momento para poder votar.

"El día de la elección, la Policía hace su trabajo en función de lo que dice la ley. No sé si eso se dará o no, pero la ley orgánica dice que no se puede detener a ninguna persona requisitoriada, y nosotros como Defensoría del Pueblo decimos que sí se le debe detener, claro que no se le afecte su derecho de votación", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ofreció precisiones de la modificación a ley que promovió para que requisitoriados sean detenidos el día de elecciones no sin antes ejercer su votación. Indicó que, con esto, la... pic.twitter.com/tCSXchrUsR — Exitosa Noticias (@exitosape) April 9, 2026

Defensoría intentó ser amicus curiae de Cerrón

El pronunciamiento de Gutiérrez se da días después de una controversia generada por el intento de la Defensoría de participar como amicus curiae en el proceso penal contra Cerrón. El propio defensor aclaró que no se trataba de asumir la defensa de una persona, sino de un instrumento jurídico que ayude a identificar una posible afectación de derechos.

"No es que asumas la defensa de una persona, el amicus curiae es un instrumento jurídico que sirve para graficar la posible afectación de derechos", explicó.

Aunque finalmente la institución decidió no inmiscuirse en temas electorales para preservar su neutralidad, el episodio generó críticas por la aparente intención de intervenir en un caso judicial de alto perfil político.

El anuncio de Josué Gutiérrez abre un debate sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Elecciones y la necesidad de actualizarla. Mientras tanto, la jornada del 12 de abril se desarrollará bajo la normativa vigente, lo que significa que Vladimir Cerrón, pese a estar requisitoriado, podrá acudir a votar sin ser detenido.

El contexto del intento de la Defensoría de ser amicus curiae en su proceso añade un matiz político a la discusión sobre el rol de la institución y sus límites en casos sensibles.