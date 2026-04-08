Penales superan el 400 % de hacinamiento: Wilfredo Pedraza analiza el plan para reducir población de presos

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exministro del Interior y ex jefe del INPE, Wilfredo Pedraza, reveló a través de una entrevista a Exitosa que la crisis penitenciaria en el Perú ha logrado alcanzar niveles históricos, son cárceles que llegan a operar a cuatro veces más de su capacidad. El especialista calificó como "interesante" la propuesta del Ejecutivo para reducir la cantidad de internos, aunque también señaló que la rigidez de las leyes actuales representa el principal obstáculo para ejecutar un cambio real en el sistema.

La situación es especialmente alarmante en los centros de reclusión de mayor envergadura. Wilfredo Pedraza explicó que recintos como Lurigancho, Castro Castro y los penales del norte del país, como los ubicados en Trujillo y Chiclayo, registran un hacinamiento que supera el 400%. Esta sobrepoblación extrema impide cualquier intento de resocialización y pone en riesgo la seguridad interna de los establecimientos, generando un entorno de precariedad nunca antes visto en la historia nacional.

Trabas legales y beneficios penitenciarios

El análisis del exministro sugiere que la voluntad política choca directamente con la estructura legal del país. Pedraza explicó que, aunque existe un Plan Nacional para reducir el hacinamiento, el marco jurídico actual restringe drásticamente la salida de reos. Esto se debe a que muchas leyes han eliminado los beneficios para quienes cumplen condena, obligando a una permanencia total en prisión incluso para delitos que podrían manejarse con medidas alternativas o vigilancia electrónica.

"Promover una política para reducir el número de presos es interesante, aunque confieso que es una tarea complicada porque hay un conjunto de marco jurídico que seguramente restringirá este proyecto", sostuvo.

Impacto de la prisión preventiva

Otro factor determinante en el colapso de las cárceles es el uso extensivo de la prisión preventiva, que mantiene a miles de personas sin una sentencia firme. Según Wilfredo Pedraza, el sistema penitenciario no solo alberga a delincuentes peligrosos, sino también a una gran cantidad de internos primarios y procesados que aún no reciben condena. Esta mezcla de poblaciones aumenta la complejidad del manejo carcelario y eleva la presión sobre la infraestructura del Estado.

En este contexto, la implementación de grilletes electrónicos y la conversión de penas cortas surgen como alternativas, pero su éxito depende de una reforma legislativa profunda. La crisis actual demanda que el Estado equilibre la necesidad de justicia con la capacidad real de sus prisiones. Sin un cambio en las normas que regulan la libertad, el hacinamiento en los penales seguirá creciendo, manteniendo a los presos del país por encima del 400 % de la capacidad permitida.