BTS en Perú: Indecopi fiscaliza de venta de entradas para conciertos tras problemas internacionales

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la masiva respuesta de los fanáticos de la famosa banda surcoreana BTS en Perú y a fin de prevenir errores graves que se presentaron en la venta de entradas en México, el Indecopi anunció que fiscalizará este proceso presencialmente.

Como parte de su gira BTS World Tour 'Arirang', el aclamado grupo de K-Pop se presentará en el Estadio San Marcos de Lima este 7, 9 y 10 de octubre del 2026. Inicialmente, se habían anunciado las dos últimas fechas, pero se añadió una más tras el sold-out en preventa.

Algo similar ocurrió con los seguidores mexicanos de la agrupación, pero estos enfrentaron varios problemas durante la compra de sus entradas durante su venta general: dificultades para ingresar a la fila virtual, errores de autenticación de código y pantallas en blanco.

Indecopi anuncia fiscalización al proceso de venta en Ticketmaster

Es por ello que, para prevenir el caos y errores similares en el sistema, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizó este miércoles 8 de abril el monitoreo y supervisión del proceso de preventa para la fecha nueva (7 de octubre).

Para ello, en resguardo de los consumidores, se informó que el personal de la Dirección de Fiscalización del Indecopi acudió a las oficinas de Ticketmaster, empresa encargada de la venta de las entradas.

#AHORA | La Dirección de Fiscalización del Indecopi supervisa la preventa de entradas para el concierto de BTS en el Perú, ante la gran expectativa generada entre sus seguidores y los problemas registrados previamente en otros países, como México. pic.twitter.com/A4WHTHwdK1 — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) April 7, 2026

Durante la diligencia, la boletera brindó facilidades al equipo de supervisión del organismo para dar cumplimiento a estas acciones preventivas, donde evaluaron el correcto funcionamiento de la plataforma y el flujo de venta.

De igual forma, esto se repetirá el día de la venta general, este viernes 10 de abril.

Empresas podrían ser sancionadas de encontrarse infracciones

Si se encuentran indicios de infracciones, la Secretaría Técnica de la Comisión evaluaría el inicio de un procedimiento sancionador, que puede derivar en multas de hasta 450 UIT. También se pueden dictar medidas correctivas a favor de los consumidores.

También se ha requerido información a las productoras encargadas del evento sobre el aforo total, la cantidad de entradas disponibles para la preventa y venta general, cortesías, así como también las medidas de seguridad y protocolos ante contingencias.

Finalmente, Indecopi confirmó que, tras el anuncio del proceso de venta, se produjo un cambio en la empresa organizadora del evento, pasando de Live Nation Perú a Bizarro Entertainment y Servicios Perú, según indicó Ticketmaster.