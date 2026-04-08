Arequipa: Policía muere tras recibir un disparo de su compañero dentro de la Unidad de Servicios Especiales

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En un fatídico incidente ocurrido en la ciudad blanca, el suboficial de tercera André Josué Tito Olave, de 21 años, falleció tras recibir un proyectil en el pecho disparado por su compañero. El hecho se registró la tarde de este miércoles dentro de los dormitorios de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Detalles del accidente en la USE

La tragedia ocurrió antes de las 3 p.m. en el local policial que se ubica en la calle San Juan de Dios. Según la información que se tiene en ese momento, el agente Rodrigo Ronaldo Ríos Calderón estaba manipulando un revólver cuando el arma disparó imprevistamente. La víctima fue evacuada de emergencia hacia el Hospital Goyeneche, pero llegó sin signos vitales, ya que la herida había sido muy grave.

De acuerdo al general PNP Antonio La Madrid Aliaga, quien es el jefe de la Región Policial de Arequipa, el hecho se produjo en forma accidental en el dormitorio, cuando uno de los suboficiales se encontraba preparando para salir a cumplir con su turno. El alto mando policial descartó cualquier tipo de conflicto previo entre los agentes, señalando que ambos pertenecían a la misma promoción de la Escuela de Formación de Charcani.

Investigaciones y medidas legales

Tras el disparo, personal de la División de Homicidios y peritos de Criminalística llegaron a la sede de la USE para recoger evidencias y determinar las circunstancias exactas de la negligencia. El agente involucrado, quien tiene aproximadamente un año de servicio en la institución, fue detenido de inmediato y trasladado a la Divincri para continuar con las diligencias de ley correspondientes por este lamentable suceso.

Según el jefe de la Región Policial de Arequipa, se trató de una situación fortuita y lamentable a pesar de que el personal recibe capacitación constante. El oficial detalló que el revólver utilizado ha sido incautado para los análisis de balística, subrayando que hubo aparentemente una negligencia durante la manipulación del equipo reglamentario antes de iniciar sus labores diarias en la unidad.

Este lamentable suceso pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y la supervisión constante en el manejo de armas de fuego dentro de las dependencias policiales. La pérdida de una vida joven en circunstancias tan evitables no solo enluta a una familia, sino que obliga a la institución a revisar la formación técnica y psicológica de sus agentes recién egresados para prevenir que nuevas negligencias fracturen la confianza y la integridad de quienes deben protegernos.