¿Shakira confirma romance sobre famoso actor de Netflix?: Estas son las fotos que lo comprobarían

La vida sentimental de Shakira volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales en medio de su actual gira internacional, luego de que distintas publicaciones insinuaran que la artista colombiana estaría viviendo un nuevo romance con el actor británico Lucien Laviscount, lo que rápidamente encendió la curiosidad de sus seguidores.

¿Shakira enamorada de actor de Netflix?

Los rumores comenzaron a circular con fuerza tras la difusión de fotografías y videos donde ambos aparecen compartiendo momentos cercanos, caminando juntos por calles de Nueva York y conversando durante una cena. Estas imágenes, replicadas por portales y cuentas de entretenimiento, alimentaron la teoría de una posible relación sentimental.

Además, muchos fanáticos recordaron la evidente química que ambos proyectaron durante el lanzamiento del videoclip de Puntería, colaboración musical que la cantante estrenó junto a Cardi B. En esa producción audiovisual, Laviscount interpretó el interés amoroso de la artista, escena que generó comentarios y especulaciones.

Sin embargo, una revisión más detallada del material viral revela que gran parte de las imágenes difundidas en los últimos días corresponde a contenido de archivo registrado durante 2024, cuando ambos coincidieron profesionalmente en el rodaje y promoción del videoclip, por lo que no existen evidencias recientes que confirmen un romance.

De hecho, varias de las fotografías muestran a Shakira con una cabellera color rosa, un estilo que utilizó únicamente durante aquella etapa creativa vinculada a la promoción de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, detalle que permite ubicar temporalmente el origen de las imágenes que hoy vuelven a circular. Hasta el momento, ni la intérprete colombiana ni el actor británico han emitido comentarios recientes sobre su supuesto vínculo sentimental.

¿Quién es Lucien Laviscount?

La carrera de Lucien Laviscount comenzó en la televisión británica cuando era adolescente. Con el paso de los años fue construyendo una sólida trayectoria en series juveniles y producciones dramáticas, donde destacó por su carisma frente a las cámaras y su capacidad para interpretar personajes cercanos al público joven.

Uno de los proyectos que le dio mayor proyección internacional fue la popular serie de Netflix Emily in Paris, creada por Darren Star. En esta producción interpretó a Alfie, un banquero británico que conquista a los espectadores y se convierte en uno de los personajes más comentados dentro de la historia.

Es así que, en medio de su gira internacional y del constante interés del público por su vida personal, la figura de Shakira vuelve a generar titulares. Mientras tanto, el nombre del actor británico Lucien Laviscount se mantiene ligado a estas especulaciones que circulan con fuerza en redes sociales, aunque sin confirmación directa por parte de los protagonistas.