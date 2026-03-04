Magaly revela por qué no hace investigación política: "Acabarían conmigo, con mi paz y mi estabilidad"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina fue aplaudida por el público tras investigar el caso de Lizeth Marzano en su programa. A raíz de ello, muchas personas le pidieron que haga periodismo político e investigue a funcionarios públicos. Sin embargo, la conductora descartó esa posibilidad, pues aseguró que perdería su paz. Además, afirmó que se siente cómoda haciendo espectáculos desde hace casi tres décadas.

Magaly no quiere hacer periodismo político

En la más reciente edición de su programa, la conductora analizó la prisión preventiva que le fue impuesta a Adrián Villar, joven que atropelló a Lizeth Marzano. Durante su comentario, sostuvo que la justicia debería ser igual para todos y recordó que ella misma estuvo en prisión hace algunos años.

Asimismo, explicó que su espacio televisivo se involucró en el caso de Marzano debido a que estaba vinculado a una persona del espectáculo. En ese sentido, hizo un llamado a los periodistas de noticieros y programas dominicales para que realicen investigaciones como las que, según dijo, su equipo realizó en este caso.

Sobre los pedidos del público para que incursione en el periodismo político, Magaly desestimó completamente la idea. La conductora aseguró que, de hacerlo, muchos buscarían perjudicarla y no descansarían hasta verla nuevamente en prisión. Además, recordó que actualmente enfrenta varias demandas debido a su trabajo en el mundo del espectáculo.

"La gente me dice: 'haz política'... Me encerraron haciendo farándula, tengo un montón de juicios haciendo farándula. ¿Se imaginan ustedes? Acabarían conmigo, con mi poca paz, con mi estabilidad emocional , acabarían con mi psiquis si me meto en política", expresó en un inicio.

Magaly teme volver a la cárcel

En esa misma línea, afirmó que no podría arriesgarse a hacer periodismo político, ya que podría terminar nuevamente en la cárcel. Además, explicó que hoy se encuentra en una etapa de su vida en la que valora mucho el tiempo con su familia y la tranquilidad que le brinda su trabajo en los espectáculos.

" Me perseguirían y no pararían hasta encerrarme hasta el fin de mis días en una cárcel , y no quiero arriesgarme a eso, porque soy una mujer que quiere vivir, que disfruta la vida y que, sobre todo, disfruta la libertad. Espero que el público me entienda", sentenció.

De esta manera, Magaly Medina reiteró que no tiene interés en incursionar en el periodismo político. La conductora señaló que, tras varios años enfrentando juicios por su trabajo en espectáculos, prefiere mantener la tranquilidad que hoy disfruta junto a su familia y continuar enfocada en el mundo de la farándula.