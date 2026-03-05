Isabella Ladera y Hugo García revelan por primera vez el rostro de su bebé: "Cada día más grande"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hugo García e Isabella Ladera están más emocionados que nunca por la llegada de su primer hijo juntos. La pareja mostró en redes sociales una nueva ecografía a la que se sometió la influencer y en la que se puede ver el rostro de su bebé, que estaría próximo a nacer en los siguientes meses.

Isabella y Hugo muestran el rostro de su bebé

Hace unas horas, Hugo García utilizó sus historias de Instagram para compartir un video en el que le estaban realizando un ultrasonido a Isabella y en el monitor se podía apreciar cómo el bebé se movía dentro de su vientre. "Cada día más grande", escribió el ex chico reality con evidente emoción.

En una siguiente historia también compartió las imágenes que lograron captar en el ultrasonido. En ellas se puede apreciar por primera vez el rostro del bebé que están esperando juntos. Aunque aún no han confirmado públicamente el sexo del bebé, se sabe que ya realizaron la revelación, ya que Isabella lo compartió hace unos días en redes sociales.

Por su lado, Isabella está disfrutando su embarazo al máximo y hace unas horas compartió que se había sometido a un drenaje prenatal, ya que ha retenido bastante líquido durante las últimas semanas. La influencer venezolana pasa sus días junto a Hugo y a su primera hija, quien también parece estar emocionada por la llegada de su hermanito.

Bebé de Isabella Ladera y Hugo García

¿Cuántos meses tiene Isabella Ladera?

En un contexto donde inclusive hay gente que se está burlando del exintegrante de 'Esto es guerra' y asegurando que no sería el padre del bebé, la creadora de contenido recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una foto donde posa sonriente agarrando su barriga.

Junto a dicha instantánea, la venezolana escribió lo siguiente: "Semana 20 bebé de mi alma". Con esto puso fin al misterio y se deduce que estaría en un poco más de la mitad del proceso de su embarazo, es decir, cerca a los cinco meses.

En tal sentido, vale mencionar que aproximadamente habría concebido a su hijo con Hugo García en octubre de 2025. Hay que recordar que días atrás los cibernautas crearon un trend donde se burlan de él y lo dejan mal parado, sin embargo, lejos de molestarse sumó a dicho viral.

Mientras esperan la llegada de su bebé, Hugo García e Isabella Ladera continúan compartiendo con sus seguidores algunos momentos de esta especial etapa. La pareja vive con emoción los últimos meses del embarazo, acompañados de su familia y de la hija de la influencer, quien también espera con ilusión al nuevo integrante.