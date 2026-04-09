Yonhy Lescano arremete contra cierres de campaña: "Soy político y eso es puro show, es gente pagada"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el candidato presidencial del Partido Político Cooperación Popular, Yonhy Lescano, arremetió contra los cierres de campaña que ocurren que este jueves 9 de abril, último día para realizar estas actividades proselitistas previos al 12 de abril.

Así, criticó los grandes mítines que cuentan con orquestas musicales y grandes escenarios, además de asegurar que las personas que acuden a estos eventos son "gente bien pagadita".

En contra de grandes mítines de cierre de campaña

A tan solo tres días de las Elecciones 2026, el candidato presidencial Yonhy Lescano criticó los cierres de campaña pomposos que realizan ciertas organizaciones políticas previas a las votaciones.

Así, indicó que prefiere mantener un perfil más bajo y acompañarse "cara a cara" junto con sus partidarios y ciudadanos que respaldan su candidatura hacia la Presidencia.

Además, lanzó duras críticas contra aquellas agrupaciones políticas que realizan "tremendos shows" acompañados de orquestas musicales de renombre nacional y una grandes equipos que acompañan las clausuras de las campañas políticas. Indicó que las personas que se encuentran presentes en estos mítines son gente pagada.

"A mi me gusta hacer campaña face to face, cara a cara... tremendos shows, tienen orquesta, estas en un escenario, puras luces y la gente que va no me vas a decir que es gente que va espontáneamente, es gente que está bien pagadita, los llevan. Yo soy político y eso es puro show, no tienen ningún mensaje, hay gente que ni entiende quiénes son estos señores", precisó.

De acuerdo a su punto de vista, esto es resultado de una "prostitución" en la política, calificando duramente la relación entre el ejercicio política con el espectáculo, obligando a ciertos ciudadanos que forman parte de estos grupos. "Les exigen los candidatos que lleven a 50, 100 personas, no significa respaldo popular", señala.

Sobre respetar resultados electorales

Tras la realización de los comicios de este 12 de abril, Lescano indicó que primero evaluaría si los resultados son "objetivos" para evaluar su respaldo.

En ese sentido, puntualizó casos de ciertas agrupaciones políticas que no recibirían respaldo ciudadano pero tendrían buenos resultados en las intenciones de voto, según este candidato.

"Veré primero cómo se dan los resultados. Yo si veo coherentemente que ha habido una votación, en todas las regiones del país, que sean objetivas", indicó.

En ese sentido, indicó sentirse desconfiado y que participa en esta carrera política porque "quiere trabajar por el país como lo hice en el Congreso", aseveró.

Reiteró en criticar a las bancadas del Parlamento e indicó de "corrupto" al sistema e instituciones del país. "No confío totalmente en lo que va a pasar", puntualizó.

Según Yonhy Lescano las personas que acuden al cierre de campañas políticas son personas "pagadas", además de mostrarse desconfiado de estas Elecciones 2026.