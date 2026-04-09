Keiko Fujimori evita responder si volverá a postular a la Presidencia en Elecciones 2031: "Seguiré formando jóvenes"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

A cuatro días de las Elecciones Generales 2026, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ya mira hacia el futuro y reveló que, a partir del resultado del domingo 12 de abril, definirá su destino en la política.

Se negó a adelantar su destino en la política si no gana Elecciones

En entrevista exclusiva para Exitosa, la lideresa del partido fujimorista, quien viene de un sostenido primer lugar en las encuestas, fue cuestionada por Nicolás Lúcar si esta sería la última vez que postularía a la Presidencia de no pasar a segunda vuelta.

Al respecto, evitó dar una respuesta concreta y aseguró que la decisión la determinará después de darse a conocer los resultados. Sin embargo, independientemente de ello, mencionó que se compromete con la formación política de los jóvenes.

"La respuesta la tienen los ciudadanos. De parte mía, yo tengo un gran compromiso de seguir formando jóvenes. Eso es algo que yo disfruto y me llena de gran alegría ver que jóvenes que vienen 12 o 15 años formándose en política, hoy están participando", indicó.

Asimismo, anunció que continuará "renovando la sangre política" en el Perú. Si bien no precisó de qué forma lo hará, lo cierto es que su partido político cuenta con una plataforma llamada "Escuela Naranja" .

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En declaraciones para Exitosa, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que mantiene firme su compromiso con la formación de jóvenes en la política. Ello, ante la consulta sobre qué haría si pierde las elecciones generales de 2026.... pic.twitter.com/98fCBkV13b — Exitosa Noticias (@exitosape) April 9, 2026

Fujimori, además, aprovechó para exhortar a la juventud peruana a hacer uso de las redes sociales para informarse sobre los planes de Gobierno de los candidatos y evitar tomar decisiones de última hora.

"Creo que tenemos un reto enorme, porque hay un 30% de ciudadanos que no han decidido su voto, y un gran porcentaje lo definirá en la cola", agregó.

Llamó "operador político declarado" a José Domingo Pérez

En otro momento de la entrevista, la aspirante a llegar a Palacio de Gobierno afirmó que respeta la independencia de las instituciones del Estado, entre las que incluye al Ministerio Público.

No obstante, dejó a entrever su crítica al fiscal que la investigó por nueve años, José Domingo Pérez, quien el pasado 19 de marzo fue apartado de la Fiscalía por la Junta Nacional de Justicia y, recientemente, reveló que asumió la defensa de Pedro Castillo.

La también hija del exmandatario Alberto Fujimori, destacó que en la Fiscalía hay "muy buenos fiscales", en contraparte, a quienes le habrían otorgado impunidad a ciertos políticos y empresarios.

"Ya sabemos que ha habido un fiscal que hoy se ha declarado como operador político y eso también hay que lamentar, porque dentro del Ministerio Público hay muy buenos fiscales, lamentablemente, por unos cuantos, han manchado la imagen de toda su institución", mencionó.

En entrevista con Nicolás Lúcar, Keiko Fujimori señaló que se mantiene firme su compromiso con la formación de jóvenes en la política y evitó confirmar si volverá a postular en 2031.