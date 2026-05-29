Perú supera los 34 millones de habitantes, según el Censo 2025 del INEI.

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Portada

El Perú registra una población total de 34 millones 157 mil 732 habitantes, según cifras oficiales del Censo 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En dialogo con Exitosa, el jefe de la institución, Gaspar Morán, advirtió que la tasa de natalidad en el país viene disminuyendo en los últimos años.

Asimismo, Morán sostuvo que estos resultados permitirán actualizar información clave para el diseño de políticas públicas, la planificación del desarrollo nacional y la toma de decisiones en sectores estratégicos como salud, educación, empleo, vivienda y protección social.

Cuarto país más poblado de América del Sur

Según los resultados preliminares de los Censos Nacionales 2025, Perú alcanzó los 34 millones 157 mil 732 habitantes y se posicionó como el cuarto país más poblado de América del Sur, después de Brasil, Colombia y Argentina.

Entre 2017 y 2025, la población creció en cerca de 2 millones 920 mil personas, con una tasa anual de 1,11 %, superior a la del periodo 2007-2017. El INEI señaló que este aumento estaría relacionado con la inmigración extranjera registrada en los últimos años.

Población femenina supera el 50%

La población femenina asciende a 17 millones 292 mil 43 personas, mientras que la población masculina alcanza 16 millones 865 mil 689 habitantes. En términos porcentuales, las mujeres representan el 50,6% de la población nacional y los hombres el 49,4%, es decir un ligero predominio de población femenina.

Envejecimiento poblacional crece

El INEI informó que la población menor de 15 años cayó de 26,5 % en 2017 a 22,7 % en 2025, mientras que las personas de 60 años a más aumentaron de 11,7 % a 14,8 %.

La entidad señaló que este cambio responde a la disminución de la tasa de natalidad en el país. Además, la edad promedio de los peruanos pasó de 32 a 34,2 años en ocho años.

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Actualmente, existen 65 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, cuando en 2017 eran 44. Puno y Moquegua lideran este fenómeno. con 88 y 87 adultos mayores por cada 100 niños y adolescentes, respectivamente.

Lima concentra la mayor población del país

Lima Metropolitana reúne al 29,7 % de la población nacional y supera los 10,1 millones de habitantes, según el Censo 2025. Después se ubican Piura, La Libertad y Arequipa como las regiones más pobladas.

Además, Lima registró el mayor saldo migratorio positivo del país con 2 millones 300 mil personas. En contraste, Cajamarca presentó el mayor saldo migratorio negativo, seguida de Puno, Huancavelica, Áncash, Piura y Ayacucho.

Se puede concluir que los resultados del Censo 2025 evidencian cambios en la población peruana, marcados por el envejecimiento, la migración interna y la disminución de la natalidad.