Perú se ha convertido en el país con mayor actividad de malware en la región

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Perú se ubica en el primer lugar de países con mayor actividad de malware en la región, revela el último análisis del mapa del cibercrimen en América Latina basado en la telemetría de ESET.

México, Argentina, Brasil y Colombia completan el top 5, lo que confirma un cambio relevante en la geografía del cibercrimen en la región.

Si bien cada territorio presenta características propias, se han hallado patrones comunes en las campañas de cibercrimen, como la presencia recurrente de ciertas familias de malware utilizadas en distintos países.

Ataques están dirigidos a organismos gubernamentales y sectores críticos

Según el análisis, Perú registró un crecimiento gradual en las detecciones de amenazas, incluso, en algunos casos, se convirtió en el punto inicial de campañas que luego se propagaron a otros países.

Muchos de los ataques están dirigidos a organismos gubernamentales y sectores críticos. Entre las amenazas más detectadas se encuentran:

Backdoor.Win32/Tofsee con 14%

Trojan.PDF/Phishing.D.Gen con 10.57%

Trojan.Win32/TrojanDownloader.Rugmi.AOS con 4.26%.

Un patrón regional con origen compartido

Más allá del caso peruano, el estudio evidencia un fenómeno estructural. Las mismas familias de malware se repiten en múltiples países. Tras Perú, se encuentra México con una fuerte incidencia de phishing y ransomware impulsados por campañas de ingeniería social.

Entre las principales detecciones se destacan

Trojan.Win32/TrojanDownloader.Rugmi.AOS

Trojan.PDF/Phishing.A.Gen

Trojan.Win32/Spy.Banker.AEHQ.

Por su parte, Argentina se ubica en el tercer lugar, con un incremento sostenido en los ataques registrados. Los sectores más afectados incluyen el área de salud y el sector público. Entre las amenazas más detectadas se encuentran:

Trojan.Win32/TrojanDownloader.Rugmi.AOS

Trojan.Win32/Exploit.CVE-2012-0143.A

Trojan.HTML/Phishing.Agent.AUW.

Brasil aparece en cuarto lugar y, el tipo de amenaza que más afecta al país es el troyano bancario. En este caso, las detecciones más frecuentes fueron:

Trojan.JS/Spy.Banker.KN,Trojan

Win32/TrojanDownloader.Rugmi.AOS

Trojan.HTML/Phishing.Agent.BGB.

El listado lo cierra Colombia con un crecimiento acelerado en el volumen de ataques por organización, con especial énfasis en campañas de malware y la explotación de vulnerabilidades conocidas. Entre las amenazas más detectadas se encuentran:

Trojan.Win32/TrojanDownloader.Rugmi.AOS

Trojan.PDF/Phishing.D.Gen

Trojan.Win64/Kryptik.EDF.

Combinación de capacidades

Estos datos muestran una combinación de capacidades: desde puertas traseras para control de sistemas, hasta campañas de phishing y malware tipo "downloader" que permite desplegar cargas maliciosas adicionales.

El análisis destaca la presencia recurrente de Rugmi en distintos países de la región. Este tipo de malware prepara el entorno infectado antes de ejecutar ataques más complejos, lo que refuerza la hipótesis de campañas coordinadas a escala regional.

Entre las principales recomendaciones para reducir el riesgo de incidentes se encuentran mantener los sistemas actualizados, proteger todos los dispositivos dentro de la infraestructura y aprovechar fuentes de inteligencia de amenazas externas que permitan fortalecer las capacidades de defensa de las organizaciones.