¿Qué signos en tu salud indican que estás consumiendo mucha sal? Esto se sabe

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar el sodio a 2.000 miligramos diarios, equivalentes a 5 gramos de sal. Conoce cuáles son los signos que indican que estás consumiendo demasiado sal y cuáles son sus consecuencias para tu salud.

OMS aconseja reducir el consumo de sal

A nivel mundial, la mayor cantidad de muertes relacionadas con la dieta, aproximadamente 1,89 millones al año, se asocia con un consumo excesivo de sodio, una causa bien establecida de hipertensión arterial y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

De acuerdo a la OMS, se estima que el consumo medio mundial de sodio es de 4310 mg al día (10,78 g de sal al día), lo que supera con creces las necesidades fisiológicas y es más del doble de la recomendación de menos de 2000 mg de sodio (equivalente a menos de 5 g de sal) al día en adultos.

Según la OMS y el Ministerio de Salud en Perú, gran parte del sodio consumido no procede directamente del salero. Más del 70 % se encuentra en alimentos procesados y preparados, entre ellos panes, embutidos, sopas, salsas y botanas.

Signos de que consumes demasiada sal

De acuerdo a los especialista de la salud, entre los signos que pueden aparecer por consumir en exceso sal está la sed intensa y la retención de líquidos, que puede manifestarse como hinchazón, pero también presentan otras señales como:

Sed constante y boca seca: Otro signo frecuente después de una comida con abundante sal es el aumento de la sed. El sodio ayuda a regular el equilibrio de líquidos del organismo, por lo que cuando se consume en grandes cantidades el cuerpo puede estimular la sensación de querer beber agua.

Otro signo frecuente después de una comida con abundante sal es el aumento de la sed. El sodio ayuda a regular el equilibrio de líquidos del organismo, por lo que cuando se consume en grandes cantidades el cuerpo puede estimular la sensación de querer beber agua. Dolores de cabeza frecuentes: Una investigación de la OMS señala que quienes consumen 3.500 miligramos de sodio al día tienen casi un tercio más de probabilidad de sufrir dolores de cabeza frente a quienes ingieren 1.500 miligramos.

Una investigación de la OMS señala que quienes consumen 3.500 miligramos de sodio al día tienen casi un tercio más de probabilidad de sufrir dolores de cabeza frente a quienes ingieren 1.500 miligramos. Dificultad para concentrarse: Este malestar puede aparecer cuando existe un desequilibrio de líquidos asociado a una ingesta elevada de sodio. Sin embargo, no es un síntoma exclusivo del consumo excesivo de sal, ya que también puede estar relacionado con deshidratación, falta de sueño, estrés u otras condiciones.

Este malestar puede aparecer cuando existe un desequilibrio de líquidos asociado a una ingesta elevada de sodio. Sin embargo, no es un síntoma exclusivo del consumo excesivo de sal, ya que también puede estar relacionado con deshidratación, falta de sueño, estrés u otras condiciones. Orinar con mayor frecuencia: Tras una ingesta elevada de sodio, los riñones participan en la regulación y eliminación del exceso de este mineral, lo que puede modificar temporalmente la cantidad de orina. Si la necesidad de orinar con frecuencia persiste, no debe atribuirse automáticamente a la sal y es recomendable consultar con un profesional de salud.

¿Qué recomienda la OMS para reducir la sal?

Si se opta por usar sal de mesa, la OMS recomienda sustituir la sal de mesa convencional por sales hiposódicas sustitutivas que contengan potasio.

Asimismo, recuerda que puedes optar por comer principalmente alimentos frescos y mínimamente procesados, así como usar hierbas y especias para dar sabor a los alimentos, en lugar de sal.

En conclusión, algunas señales como la sed, la hinchazón, el dolor de cabeza o la dificultad para concentrarse pueden aparecer tras un consumo elevado de sodio, aunque no son indicadores exclusivos de ello. La OMS recomienda no superar los 2.000 mg de sodio al día para cuidar la presión arterial y la salud cardiovascular.