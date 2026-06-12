Minsa enciende las alertas: 9 de cada 10 niños consumen azúcar diariamente y ponen en riesgo su salud

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El consumo de azúcar de manera excesiva es un riesgo para la salud infantil. En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsa) ha comentado que, dicha problemática se ha convertido en una de las principales amenazas para los menores de edad ya que 9 de cada 10 niños ingieren este componente diariamente.

Informe de INS y Minsa reveló cifras alarmantes

La obesidad infantil continúa consolidándose como uno de los principales problemas de salud pública en el Perú. Por esta razón, un reciente informe del Instituto Nacional de Salud (INS), organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), reveló que 9 de cada 10 niños entre 5 y 11 años consumen azúcar todos los días.

Esta situación incrementa significativamente el riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas desde edades tempranas y tener que recibir atención médica frente a ello.

Minsa insta a reducir el consumo de azúcar: 9 de cada 10 niños la consumen a diario.



Estudio del @INS_Peru revela una alta frecuencia de consumo de bebidas azucaradas, golosinas, frituras y productos ultraprocesados que perjudican la salud infantil.



➡️ Más información:... pic.twitter.com/oEUWPhR2a3 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 12, 2026

La información forma parte del "Informe de seguimiento y evaluación de la efectividad e impacto en la salud pública de las medidas adoptadas para mejorar la nutrición y promover la actividad física - 2025", un documento publicado que evalúa los resultados de las políticas implementadas para fomentar hábitos saludables en la población peruana.

Según el INS, el exceso de peso mantiene una tendencia creciente en casi todos los grupos de edad. En el caso de los escolares de primaria, el exceso de peso alcanza actualmente el 34.1 % a nivel nacional, mientras que la obesidad continúa aumentando de manera sostenida.

Factores que están relacionados con la obesidad infantil

Los especialistas advierten que la obesidad infantil no solo esta relacionada con la nutrición y una alimentación poco saludable, sino también con el sedentarismo de los menores de edad. Asimismo, el informe concluyó que, el 40.3 % de los niños presenta estas conductas, es decir, permanece más de cinco horas al día sentado o acostado, excluyendo las horas de sueño.

Frente a este escenario, el Minsa exhortó a las familias, escuelas y autoridades a reforzar las acciones orientadas a promover una alimentación equilibrada y una vida más activa, con el objetivo de proteger la salud y el bienestar de los niños peruanos.

En conclusión, con esta información el Minsa busca generar conciencia en los padres de familia que tienen niños en etapa escolar y puedan establecer hábitos que les permita medir el consumo de azúcar en los niños que se encuentran en etapa de desarrollo, a modo de evitar consecuencias en su salud a largo plazo.