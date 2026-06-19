Día Nacional de la Diabetes: Minsa advierte que más de 2 millones de personas están diagnosticadas con la enfermedad

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Frente al incremento de la diabetes en los últimos años, el Minsa alertó a la población las cifras actuales de esta enfermedad en los ciudadanos del país, y se encontraron alarmantes datos en personas que ya han sido diagnosticados, pero es mucho más amplio el sector de personas que tienen riesgo de contraer la enfermedad.

¿Cuándo es el Día Nacional de la Diabetes?

A un día del Día Nacional de la Diabetes, se que conmemora cada 20 de junio, el Ministerio de Salud, anunció una recopilación de cifras alarmantes en torno a los pacientes diagnosticados con esta enfermedad, afirmando que, actualmente hay más de 2.8 millones de ciudadanos que la poseen, mientras que otros 6.4 millones de personas tienen prediabetes, una condición médica que aumenta significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad con el paso del tiempo.

"Muchas personas creen que la diabetes solo afecta a los adultos mayores, pero cada vez vemos casos en personas más jóvenes. Lo preocupante es que durante años puede desarrollarse sin presentar síntomas evidentes", explicó.

Minsa: más de 2.8 millones de personan sufren de diabetes y otras 6.4 millones están en riesgo de desarrollar la enfermedad.



Especialista del Instituto Nacional de Salud recomienda evaluaciones preventivas al menos una vez al año y alimentarse de manera saludable.



➡️ Más... pic.twitter.com/ynjs2AGJJV — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 19, 2026

¿Qué factores aumentan el riesgo de tener la enfermedad?

El especialista del Centro Nacional, Alimentación y Vida Saludable (Cenan) del Instituto Nacional de Salud (INS), señala que, lo más preocupante de la enfermedad de diabetes es que 1 de cada 4 casos no son diagnosticados. Esta razón, hace que se retrase el tratamiento e incrementa el riesgo de complicaciones graves que repercuten en diferentes partes del cuerpo como: vista, riñones, corazón y nervios.

Siguiendo esa línea, el representante médico advirtió que existen ciertos factores que aumentan la posibilidad de tener esta enfermedad como: el sedentarismo, el consumo recurrente de comida rápida, alimentos ultraprocesados, gaseosas, bebidas azucaradas y las dietas ricas en grasa. Dichos aspectos están favoreciendo el crecimiento de esta enfermedad en el país de manera exponencial en personas de todas las edades.

Alimentación saludable es la clave para disminuir el riesgo

La alimentación saludable juega un rol importante, según lo mencionado por el Dr. Trujillo que, instó a aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales; además de realizar actividad física diaria durante al menos 30 minutos y consumir 8 vasos de agua al día.

Asimismo, aconsejó a reducir el consumo de gaseosas, bebidas azucaradas, comidas rápidas, productos ultraprocesados, carnes procesadas y grasas saturadas. "La diabetes puede prevenirse en gran medida. Pequeños cambios en nuestra alimentación y estilo de vida puedan marcar la diferencia", señaló Trujillo, razon importantes para disminuir las cifras en el Día Nacional de la Diabetes.