Bebida natural

Protege tu corazón: Pocos la conocen, pero esta BEBIDA ayuda a controlar el colesterol y mejorar tu digestión

Una bebida que muchos no toman en cuenta puede ayudarte a mejorar tu salud de forma natural. Descubre sus principales beneficios que van desde controlar tu colesterol malo hasta proteger tu corazón.

29/08/2025

En tiempos donde el estrés, la mala alimentación y el sedentarismo afectan nuestra salud, mantener el colesterol bajo control y una digestión eficiente se ha vuelto fundamental. Por ello, descubre aquí una bebida natural y poco conocida que está ganando protagonismo por sus sorprendentes beneficios para el corazón y el sistema digestivo.

Bebida natural beneficiosa para tu salud

En la actualidad, muchos buscan la forma de mantener su dieta equilibrada para evitar infecciones y enfermedades. Sin embargo, no toman en cuenta una bebida que aporta grandes beneficios para la salud por uno de sus ingredientes: jugo de remolacha o beterraga, como se le conoce en Perú.

Este se ha convertido en una de las bebidas naturales más recomendadas por sus increíbles propiedades nutricionales. Gracias a su alto contenido en hierro, ácido fólico y antioxidantes, esta raíz no solo ayuda a combatir la anemia, sino que también contribuye a proteger la salud del corazón de forma natural.

Incluso, según publicaciones de fuentes como el Journal of Kermanshah University of Medical Sciences y la plataforma Healthline, el consumo regular de esta bebida permite aprovechar sus propiedades hematológicas y vasodilatadoras.

Beneficios del jugo de beterraga

La beterraga es rica en hierro no hemo y contiene ácido fólico (vitamina B9), esencial para la formación de glóbulos rojos, y vitamina B6, que también favorece la producción de hemoglobina. Por eso, este jugo es especialmente recomendado para personas con anemia ferropénica, adolescentes, embarazadas y adultos mayores.

Entre los principales beneficios que ofrece el consumo de esta bebida, tenemos las siguientes:

  • Reducción de colesterol: Gracias a su contenido de fibra y compuestos antioxidantes, que contribuyen a la descomposición de la grasa y al control de diversas enfermedades cardiovasculares. Incluso, la betanina, el pigmento que le da color rojo, ayuda al control de triglicéridos y reduce colesterol malo (LDL).
  • Control de los niveles de azúcar en la sangre: Puede jugar un papel importante en la reducción de los niveles en sangre del aminoácido homocisteína. Este aminoácido está vinculado al daño de los vasos sanguíneos.
  • Cuida tu corazón: El óxido nítrico tiene la capacidad de relajar y dilatar los vasos sanguíneos, lo que se traduce en una mejora significativa de la circulación y una reducción de la presión arterial, como destaca la revisión de Healthline y los hallazgos citados por el portal médico WebMD.
  • Combate la artritis.
  • Mejora el rendimiento cognitivo.
  • Ataca tumores cancerosos.
  • Trata de forma natural la hipertensión.

¿Cómo preparar esta bebida natural?

Si deseas tomar esta bebida sigue los siguientes pasos:

  1. Pela 2 beterragas grandes o 4 pequeñas.
  2. Desecha los tallos y las hojas. Corta en cubitos el bulbo de la remolacha.
  3. Licua con 200 mm de agua hasta obtener un líquido homogéneo, sin grumos.
  4. Endulzar es opcional y puede hacerse con miel, azúcar o edulcorante a gusto.

Importante: Pese a sus varios beneficios, recuerda consumirla cuidadosamente, especialmente si sufres de tensión arterial. Además, si es propenso a desarrollar cálculos renales, es aconsejable evitar el consumo de zumo de beterraga, por sus altos niveles de oxalatos. ¡No olvides consultar con tu médico! 

De esta manera, se reveló que el jugo de remolacha o beterraga ha atraído la atención de todos debido a sus potenciales efectos positivos en el organismo, como cuidar tu corazón y bajar los niveles de colesterol malo.

