¿Se te cae mucho el cabello? Estas 5 prácticas diarias podrían estar dañándolo sin darte cuenta

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Si al cepillar tu cabello te das cuenta que se te cae mucho, debes aprender a identificar 5 prácticas diarias que podrían estar afectando tu salud capital sin que lo notes. Conoce todos los detalles en esta nota de Exitosa.

¿Por qué se te cae mucho el cabello?

Cada mañana la misma historia: el cepillo lleno de cabellos y el desagüe de la ducha bloqueado. Aunque solemos culpar al estrés o a la genética, la realidad es mucho más inquietante. Según especialistas, existe una alta probabilidad de que tú mismo estés saboteando tu salud capilar sin darte cuenta.

Pues bien, de acuerdo a la Academia Americana de Dermatología, los estilos como coletas altas, trenzas ajustadas, extensiones o moños pueden causar "alopecia por tracción", un tipo de caída asociada al estrés crónico sobre el folículo. Sin embargo, también hay otras 5 prácticas asociadas con la caída de cabello.

Estos hábitos parecen inofensivos y lo aplicamos de forma diaria, sin darnos cuenta de que influyen en el debilitamiento del cabello o favorecer su caída. Aprende a identificarlas antes de que sea demasiado tarde.

5 prácticas diarias que afectan tu salud capilar

La caída del cabello, en un rango de entre 50 y 100 hebras diarias, es parte de un ciclo natural, aunque diversas rutinas diarias pueden acentuar este fenómeno. A continuación, detallamos las cinco prácticas identificadas por especialistas que están saboteando la salud de tu melena sin que lo notes:

Usar peinados que jalan el cabello con frecuencia: evita usar colas altas, trenzas ajustadas, extensiones y moños, ya que pueden someter al cabello a tensión constante. Abusar del calor, los químicos y cepillados agresivos: El uso diario de planchas, rizadores y secadores a temperaturas elevadas altera la estructura de la queratina, la proteína que compone el pelo. Según, MedlinePlus, estas prácticas pueden desencadenar una condición llamada tricorrexis nudosa (el cabello se vuelve quebradizo). Dietas restrictivas y falta de nutrientes: Una carencia nutricional como hierro, zinc, proteínas y vitaminas del grupo B pueden desencadenar un efluvio telógeno, en la que el cabello se cae en grandes cantidades al peinar o echar shampoo. Someterse a estrés físico o emocional extremo: Eventos como cirugías, enfermedades graves con fiebre alta o periodos de gran ansiedad emocional impactan el ciclo capilar. El estrés eleva los niveles de cortisol, lo que puede "congelar" el crecimiento del cabello y empujarlo hacia la fase de caída. Dormir con el cabello mojado o en fundas de algodón puede hacer que tu melena sea propensa a romperse por la fricción durante el sueño.

Cómo reducir los daños y preservar el cuidado de tu cabello

Identificar y modificar esos hábitos señalados líneas más arriba ayuda a reducir la caída, siempre y cuando no exista una causa médica de fondo o subyacente; en ese caso, deberás acudir a tu médico de cabecera para recibir el mejor tratamiento para el cuidado de su salud capilar.

Así es como se dio a conocer 5 prácticas diarias que podrían estar ocasionando que tu cabello se caiga mucho sin que lo notes. Peinados con tensión, calor excesivo, estrés y algunos hábitos nocturnos figuran entre ellas.