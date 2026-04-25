Minsa lanza alerta: claves para prevenir la ciática y evitar dolores crónicos en la columna

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

En el contexto del uso de mayores tecnologías en el entorno laboral, uno de los dolores que más se presenta es el malestar que baja desde la espalda hacia la pierna, conocido como ciática.

Esta dolencia, forma parte de una de las consultas más frecuentes en traumatología. En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsa), brinda recomendaciones para prevenir este tipo de dolor y molestias que afecta la movilidad y calidad de vida.

Cifras de esta dolencia en el Perú

El Dr. Ludwing Mora Tasayco, jefe del servicio de Traumatología del Hospital María Auxiliadora del Minsa, explicó que la ciática no es una enfermedad en sí, sino un síntoma que se manifiesta con dolor en la zona baja de la columna.

"El 90 % de los pacientes con problemas de ciática se recuperan con un tratamiento médico adecuado y terapia física. La mayoría de los casos se dan en varones de 30 a 40 años", destacó.

Además, el especialista comentó que llevar una vida sedentaria y cargar peso de forma incorrecta suelen ser los principales factores que desencadenan este dolor.

Sobre sus causas, explicó que pueden ser varias, pero en muchos casos están relacionadas con el desgaste de los discos intervertebrales o con esfuerzos mal realizados.

Recomendaciones para prevenir el dolor

Mantener la espalda recta y realizar pausas activas cada hora en el lugar de trabajo.

Al levantar objetos del suelo, flexionar siempre las rodillas y mantener el objeto cerca del cuerpo.

Realizar caminatas o ejercicios de estiramiento para mantener los músculos de la espalda fuertes y evitar el sedentarismo.

Mantener un peso saludable reduce la presión innecesaria sobre los discos de la columna.

Priorizar el uso de zapatos cómodos y evitar los tacos altos de forma prolongada.

En ese sentido, la ciática debe ser entendida como una señal de alerta del cuerpo y no como una molestia pasajera. Asimismo, tomarle la importancia que requiere.

Si bien la mayoría de los casos puede resolverse con tratamiento médico y terapia física, adoptar hábitos saludables resulta clave para evitar su aparición o recurrencia.

Mantener una buena postura, evitar el sedentarismo y realizar esfuerzos de manera adecuada son medidas simples que pueden marcar una gran diferencia.

La prevención, junto con una atención oportuna, no solo ayuda a reducir el dolor, sino también a mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones a largo plazo en la salud de la columna.