Minsa ALERTA por peligroso IMPACTO del consumo de tabaco y vapeadores: advierten GRAVES daños a la salud mental

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

A pocos días de conmemorar el Día Mundial Sin Tabaco el próximo domingo 31 de mayo, el Ministerio de Salud ha alertado a la población por el impacto en el consumo del tabaco y los vaperadores, dado que tendrían graves consecuencias en la salud mental y respiratoria de los usuarios.

¿De qué manera se relaciona la salud mental con el uso de estos dispositivos?

Según investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, el uso de estas sustancias en etapas cruciales de la vida y desarrollo de las personas, como la adolescencia puede ser perjudicial en la salud mental de los usuarios, puesto que, hay riesgos que se desemboquen conductas nocivas que de no ser abordadas a tiempo, pueden continuar hasta la adultez.

En ese sentido, la directora de la Dirección de Salud Mental, July Caballero Peralta, resaltó que durante el año pasado se recopilaron 6240 casos que fueron atendidos por trastornos mentales que fueron originados por el consumo del tabaco. Estas cifras generaron una alerta en abordad estos temas desde edades tempranas.

"El tabaco y los productos con nicotina son altamente adictivos y tienen un impacto directo en la salud mental, especialmente cuando el consumo inicia en la adolescencia. Desde el sector salud promovemos estrategias de prevención que articulen a la familia, la escuela y la comunidad para reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores protectores desde la infancia y adolescencia", indicó la directora.

Tu mente también respira: fortalecer la salud mental es fundamental para prevenir el uso de tabaco y vapeadores.



En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, especialistas advierten que el consumo temprano de nicotina aumenta el riesgo de dependencia y afecta el desarrollo integral.... pic.twitter.com/G3MWLyLVNX — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 27, 2026

Importancia del acompañamiento familiar

Por su parte, el psicólogo de la Dirección de la Salud Mental, Miguel Hinojosa, destacó el rol fundamental de las familias en la prevención del consumo de tabaco y vapeadores en adolescentes. Debido a que hay evidencias que cuando tienen un correcto acompañamiento, la probabilidad de consumo disminuye significativamente.

"El consumo de tabaco, vapeadores y otras sustancias no debe entenderse únicamente como un hábito, sino como una conducta influida por factores emocionales, sociales y familiares", sostuvo el psicólogo.

Además, las instituciones recomendaron a madres, padres y cuidadores estar pendientes a señales que generen alerta como cambios bruscos en el estado de ánimo, aislamiento, irritabilidad o complicaciones en el rendimiento académico.

También enfatizó en la importancia de promover ambientes familiares libres de humo y nicotina, dando así un ejemplo positivo evitando normalizar estas conductas frente a los menores de edad. Finalmente, el Minsa por medio de esta alerta busca advertir las consecuencias en el abuso de estas sustancias a largo plazo.