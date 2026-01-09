Donald Trump hablaría con María Corina Machado sobre futuro gobierno en Venezuela: "Podría estar involucrada"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre una futura integración de María Corina Machado en un gobierno de transición en Venezuela. El mandatario estadounidense atinó a decir que "podría estar involucrada" pero para ello tendría que hablar primero con la líder opositora del régimen chavista.

Recientemente, el gobierno norteamericano sigue de cerca la gestión de la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, optando por la continuidad de la cúpula de poder de Nicolás Maduro.

Machado "podría estar involucrada"

La inclusión de María Corina Machado, principal líder figura de oposición del régimen chavista, en el futuro gobierno democrático en Venezuela parece estar en manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, la gestión de la Casa Blanca ha optado por dejar en manos del régimen autoritario el manejo actual del país sudamericano, pero bajo la mirada de Estados Unidos.

En esa figura, tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia continúan desde la clandestinidad y su llegada a Venezuela sería "lo antes posible"; sín embargo, su inclusión en este momento sería nula.

Mas, para el momento de la transición hacia una gobierno democrático, tercera etapa del plan de tres fases de EE.UU., la figura de oposición sí podría estar incluida, de acuerdo a lo expuesto por Trump.

"Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir", expresó.

Trump considera que debió ganar Nobel de la Paz

Al ser consultado si su visión respecto al rol de Machado en el gobierno cambiaría si esta le entrega su premio Nobel de la Paz, Trump consideró que depende de la conversación que tenga con la líder opositora.

Sin embargo, se atrevió a mencionar que en realidad era la única persona que habría podido solucionar diversas guerras. "Le guste a la gente Trump o no, yo he resuelto ocho guerras, grandes guerras", afirmó.

"No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras", precisó.

En ese sentido, señaló que ha recibido el respaldo de diversos gobernantes. "El presidente Putin me llamó y me habló sobre dos guerras que intentó acabar durante 10 años y no pudo lograrlo, no lo podía creer", aseguró.

