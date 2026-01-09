Universitario se retracta por declaraciones de Barco pero arremete contra 1190: "Presenta dificultades estructurales"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario emitió un extenso comunicado donde se pronunció por la polémica generada tras las declaraciones de su director deportivo, Álvaro Barco. En primer lugar, el club crema se retracta de que el directivo haya calificado de 'cadáver' a la Liga 1 lo cual fue duramente condenado por la Federación Peruana de Fútbol mediante un pronunciamiento público.

Universitario arremete contra 1190 Sports

Eso sí, el club crema reafirmó su total rechazo contra 1190 Sports y su modelo de negocio el cual ha sido duramente cuestionado por el resto de equipos nacionales. El elenco de Ate dejó en claro que su protesta es contra este punto ya que dicha empresa cuenta con los derechos de televisión de todas las instituciones.

Universitario expresó su malestar por la demora en los pagos a todos los clubes de la Liga 1 los cuales en ciertas oportunidades han excedido los 60 días. Por ello, mostraron su solidaridad con ellos ya que esto implica que no puedan cumplir con sus deberes como el pago de salarios y otros conceptos.

"El club considera razonable y necesario expresar su preocupación frente a un esquema que, en los hechos, no ha garantizado predictibilidad ni estabilidad económica. Universitario impulsa la revisión de este modelo con el objetivo de avanza hacia un sistema sostenible, transparente y financieramente viable, que permita a todos los clubes cumplir oportunamente con sus compromisos", indicaron.

Busca contribuir al avance del fútbol peruano

En otro punto de su comunicado, la institución dirigida por Franco Velazco resaltó el trabajo realizado en los últimos años lo cual le ha permitido consagrarse tricampeón de la Liga 1 superando al resto de equipos.

En esa misma línea, la 'U' aseguró reconocer lo que viene haciendo la Federación Peruana de Fútbol por el balompié nacional por lo que cree firmemente que todas las partes puedan entablar diálogos para alcanzar acuerdos comunes los cuales puedan beneficiar a todos los involucrados.

"Universitario reafirma su voluntad de contribuir, desde una posición firme pero respetuosa, a la mejora estructural del campeonato y de las condiciones en las que compiten sus clubes", añadieron.

En resumen, Universitario emitió un comunicado donde se retractan sobre las recientes declaraciones de su director deportivo, Álvaro Barco, quien calificó de cadáver la Liga 1. Sin embargo, también arremeten contra el modelo de negocio de 1190 Sports exigiendo que las deudas que se arrastran puedan ser subsanadas y que este pueda ser modificado en beneficio de los equipos.