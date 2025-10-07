RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Asistirá este 9 de octubre

Tomás Gálvez confirma su participación en Mesa de Trabajo del Congreso sobre crisis en el sector transporte

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, acudirá al Parlamento para participar en la III Mesa de Trabajo convocada por José Jerí, ante la ola de extorsiones y asesinatos que afecta al transporte.

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó su asistencia a la III Mesa de Trabajo sobre Seguridad Ciudadana en el Sector Transporte, convocada por el presidente del Congreso, José Jerí Oré.

La reunión, programada para el jueves 9 de octubre a las 8:00 a.m., busca abordar los conflictos y demandas del sector transporte, actualmente golpeado por extorsiones, asesinatos y amenazas contra los conductores en distintas regiones del país.

Gálvez oficializó su participación mediante un oficio dirigido al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, en el que indicó que acudirá acompañado por cuatro funcionarios del Ministerio Público: Fany Quispe Farfán, Octaviano Tello, César Enríquez y Ana María Velarde.

Tomás Gálvez asistirá a la III Mesa de Trabajo convocada por José Jerí.

Una mesa interinstitucional para frenar la violencia

El presidente del Congreso, José Jerí, señaló que la instalación de esta mesa busca "redoblar esfuerzos entre todos los poderes del Estado para garantizar la seguridad del sector transporte".

Tomás Gálvez vuelve a cuestionar continuidad de equipos especiales del Ministerio Público
"Con el ánimo de actuar rápidamente, convocamos a una reunión con los representantes de diversos gremios de transporte, en la cual se acordó la instalación de la III Mesa de Trabajo - Seguridad Ciudadana en el Sector Transporte, con presencia de todos los poderes del Estado", se lee en el documento difundido por el Parlamento.

El encuentro contará con la participación de representantes del Ejecutivo, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional y los gremios de transportistas, quienes expondrán propuestas y estrategias conjuntas para reducir la ola de sicariato y extorsión que ha cobrado múltiples víctimas.

El exministro de Justicia José Tello destacó la importancia de estas coordinaciones interinstitucionales. "La lucha contra el crimen organizado requiere un trabajo articulado entre la Fiscalía, la Policía y el Congreso. Ninguna entidad puede enfrentar sola esta problemática", afirmó.

Rafael Vela sobre propuesta de Tomás Gálvez de eliminar equipos especiales: "Es una especie de ofrenda"
Crisis del transporte y respuestas del Gobierno

La convocatoria de la Mesa de Trabajo ocurre en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y los gremios de transporte, quienes han expresado su malestar por la falta de medidas efectivas frente a la delincuencia y el cobro de cupos.

La presidenta Dina Boluarte minimizó el reciente paro anunciado por algunos sindicatos, afirmando que "un paro no lo resuelve; no abran los mensajes", en referencia a los llamados de protesta. 

Sus declaraciones generaron críticas de diversos sectores, que consideraron la respuesta como una falta de empatía ante la crisis del sector.

Por su parte, José Tello subrayó que "el Estado debe garantizar la protección de los transportistas y actuar con firmeza ante las mafias que operan en rutas y terminales".

La participación de Tomás Gálvez en la reunión parlamentaria será clave para evaluar acciones concretas del Ministerio Público en la persecución de las redes criminales que azotan el transporte público y de carga.

Con esta tercera mesa, el Congreso busca consolidar una hoja de ruta nacional que permita mejorar la seguridad ciudadana y recuperar la confianza de los trabajadores del sector transporte.

