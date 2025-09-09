Iphone 17: Apple presenta el nuevo dispositivo móvil, descubre AQUÍ el precio y todas su características

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

La empresa tecnológica Apple, realizó una presentación donde expone los cuatro modelos que conformarán la nueva línea de Iphone 17. Este dispositivo mantendría el mismo precio de salida que el de su antecesor, el Iphone 16, en su modelo base.

Una nueva línea de dispositivos móviles

Durante el evento "Awe drops" el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, señaló que con la nueva línea de Iphone se habrían superado enfatizando que no se parece a nada que hayan creado con anterioridad. Asimismo, indicó que presentaron cuatro modelos que fueron diseñados de acuerdo a las necesidad de los usuarios.

"Hoy volvemos a superarnos con una nueva línea de Iphone que no parece a nada que hayamos creado. Presentamos cuatro nuevos modelos, cada uno diseñado para satisfacer las necesidades únicas de nuestros usuarios", resaltó el director ejecutivo de Apple.

Asimismo, la compañía de la "manzana mordida", presentaron a un nuevo dispositivo perteneciente a la gama de teléfonos inteligentes. Se trataría del ultrafino Iphone 17 Air que estaría valorizado en su precio de salida a $999. Además, contaría con un rediseño de los Iphone Pro, siendo modelos de alta gama pertenecientes a la nueva línea Iphone 17, con un precio de salida de $1,099.

Un nuevo 'delgado' diseño

Durante el evento, todos los ojos de los asistentes estaban puestos en la presentación del Iphone Air, un teléfono que la compañía de la manzana describió como "potente, pero tan delgado y ligero que parece desaparecer en la mano".

El dispositivo contaría con 5,6 mm de grosor, una pantalla de 6.5 pulgadas, un procesador A19 Pro, un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles y una batería que dura todo el día siendo una de las novedades de este teléfono que llamó la atención, siendo más grande que cualquier Iphone hasta la fecha.

Además, la cámara frontal cuenta con un vanguardista sensor que es capaz de reemplazar la relación de aspecto tradicional de 4:3 por un formato cuadrado. Asimismo, la empresa mostró un video que con este cambio los usuarios ya no tendrían que girar el teléfono para tomar selfies en horizontal, ya que estos nuevos modelos usan IA que ajustan automáticamente.

Estas fueron todas las novedades de los modelos de configuración base de la línea Iphone 17. Por su parte, el Iphone Air ha sido oficialmente bautizado como el smartphone más fino de la historia y los modelos Iphone 17 Pro incorporan un hardware de alto rendimiento con unas especificaciones técnicas de ensueño.