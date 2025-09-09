Caso Furrey: Pericia no puede determinar quién pasó luz roja porque evidencia está en blanco y negro

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comunicación con Exitosa, el abogado de Antonio Crespo 'Furrey', Jéner Cáriga, señaló que su patrocinado no ha acudido a declarar a la Fiscalía por no haber sido citado por las autoridades. Además, indicó que la pericia oficial no ha podido determinar quién pasó luz roja porque la evidencia está en blanco y negro.

Abogado del streamer pedirá a Fiscalía la reconstrucción de los hechos

Durante la entrevista con Exitosa, el abogado Jéner Cáriga, defensa legal de Antonio Crespo 'Furrey', indicó que solicitará una reconstrucción cronológica del semáforo luego de que no se haya podido determinar el responsable de haber cruzado el semáforo en rojo.

De esta forma, el abogado Cáriga contradice las afirmaciones del abogado del conductor Pablo Castillo Ticerán que indicó que 'Furrey' se habría pasado la luz roja. Cáriga indicó que la pericia oficial se encuentra en blanco y negro, de forma que no se distingue el color rojo o verde del semáforo.

Por esta razón, solicitará un nuevo peritaje que ayude a determinar de forma concluyente si el conductor Castillo Ticerán o su patrocinado fue el que cruzó la luz roja.

"Las conclusiones son reales (de peritaje). No puede concluir absolutamente nada. Jamás podrá determinar si el semáforo ha estado en rojo o en verde porque él no puede visualizarlo. Vamos a solicitar a la Fiscalía que realice una reconstrucción cronológica del semáforo para obtener un resultado concluyente en el nuevo peritaje"

Fiscalía no ha citado a Antonio Crespo 'Furrey' a declarar, indicó su abogado

Jéner Cáriga, indicó que su patrocinado aún no ha sido citado por la Fiscalía para declarar por el accidente ya que la Fiscalía tiene un plazo donde estipularán cuando llamar a declarar a su cliente.

"A la fecha todavía la Fiscalía todavía no le ha notificado. No ha citado todavía a mi cliente a que puede declarar. Ni bien lo haga, nosotros iremos para que mi cliente pueda declarar. Pero, evidentemente, es ajeno a nosotros", señaló el abogado.

Asimismo, indicó que no hay que victimizar la situación del conductor Pablo Castillo Ticerán por las acciones cometidas, pues además su patrocinado ha estado al borde de la muerte tras permanecer por más de 20 días internado en UCI luchando por su vida.

