Podrías quedarte sin Gmail, Youtube y Drive: Google cerrará miles de cuentas que no cumplan con requisito

02/09/2024 / Exitosa Noticias / Tecnología

Google ha generado preocupación en miles de sus usuarios, al anunciar una actualización que generará el cierre de cuentas de Gmail, Youtube y Drive que no cumplan con un requisito particular.

Este cambio en las normas de la plataforma entró en vigencia a inicios del pasado diciembre, y explicaba que las cuentas que permanezcan inactivas durante más de dos años iban a ser eliminadas, con sus datos de por medio.

¿Mi cuenta será eliminada?

Las sesiones que serán cerradas de forma permanente serán las de usuarios que no hayan ingresado a su cuenta personal por un periodo de dos años o más, considerando a la misma como inactiva. En ese sentido, la plataforma eliminará toda la información asociada a esta.

Esto incluye correos electrónicos, fotos almacenadas en Google Fotos, archivos en Drive, contactos, videos subidos a Youtube y demás datos que se encuentren vinculados.

La medida tendrá un impacto significativo, pues millones de usuarios alrededor del mundo utilizan diversos servicios de Google para gestionar sus acciones digitales.

En caso consideres que tu cuenta no ha sido actualizada o ha permanecido inactiva durante mucho tiempo, se recomienda descargar cualquier documento importante, recuerdos personales como fotos y videos, y otras cosas de valor subidas a la nube.

¿Cómo saber si mi cuenta no será afectada?

Google aclaró que no todas las cuentas estarán sujetas a la nueva normativa, pues las que pertenezcan a organizaciones como centros educativos o empresas, no se verán afectadas por la medida.

De igual manera, las cuentas inactivas que tengan videos o comentarios en Youtube, o las que posea una tarjeta de regalo con saldo o aplicaciones publicadas en Play Store, tampoco se les dará de baja.

Esta última mención es todo un alivio para los creadores de contenido en redes, pues muchos utilizan varios correos para tener cuentas secundarias o de resguardo, en caso alguno de sus videos o artículos sea eliminado o sancionado por la plataforma.

Recordemos que Google tiene registrado en su sistema a más de 1000 millones de usuarios, siendo el sistema operativo más utilizado alrededor del mundo.

Con ello en cuenta, estás advertido de que Google cerrará miles de cuentas de Drive, Youtube y Gmail en caso no cumplas con un requisito particular, el cual ya fue explicado. No hay excusa para no revisar, y salvar tu información valiosa.