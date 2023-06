¡Advertencia fallida! Jóvenes intentan prevenir accidente en camión cervecero, pero fallan

05/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En un inesperado suceso en la carretera, un grupo de jóvenes ciudadanos se percataron de que un camión que transportaba cervezas circulaba con la puerta trasera abierta. Con la intención de advertir al conductor sobre la situación, siguieron al vehículo de carga pesada en su auto, pero lamentablemente no lograron dar aviso a tiempo, lo que resultó en un derrame de estas bebidas alcohólicas sobre la pista.

Advertencia fallida

El incidente ocurrió en una de las autopistas principales de la ciudad, durante una tarde soleada. Los jóvenes, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato, se encontraban en su vehículo cuando notaron que el camión cervecero circulaba con la puerta trasera sin asegurar correctamente.

Preocupados por la seguridad del conductor y de otros transportistas en la vía, decidieron emprender una acción para alertar sobre el peligro inminente.

Siguiendo al camión, los jóvenes trataban de acercarse lo suficiente para llamar la atención del conductor y advertirle sobre la puerta abierta. Sin embargo, debido al tráfico y a la velocidad a la que circulaba el vehículo de carga pesada, sus esfuerzos fueron en vano y no lograron comunicar el riesgo a tiempo.

Tristemente, en un giro desafortunado de los acontecimientos, la puerta abierta del camión provocó que varias cajas de cerveza se desplazaran y cayeran sobre la carretera. Esto ocasionó un derrame de estas bebidas alcohólicas y la interrupción del tráfico mientras se realizaban los esfuerzos para limpiar el área.

Reacción de los usuarios

El incidente fue capturado en un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. La grabación acumuló más de 400 mil visualizaciones, cerca de 5 mil 'me gusta' y generó una gran cantidad de comentarios entre los internautas.

"¿Para qué está la bocina?", "Qué bonitas ganas para pasar la voz", "Me dolió demasiado", "Un minuto de silencio por esa pérdida tan lamentable", "Me duele demasiado el corazón", "Lo mas triste es el descuento la semana", "Falta de empatía del pata", "Con esa voz y esa actitud, no tenían la intensión completa de pasarle la voz", fueron algunos comentarios.

Aunque el intento de los jóvenes por advertir al conductor no tuvo el resultado deseado, su acto refleja una preocupación genuina por la seguridad y el bienestar de los demás en la vía. Este incidente también sirve como recordatorio de la importancia de asegurar correctamente la carga en los vehículos de transporte, así como de la colaboración ciudadana para mantener la seguridad vial.