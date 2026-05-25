Álbum del Mundial 2026: Niña se viraliza en redes al tocarle figuritas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La fiebre del Mundial 2026 se apodera de grandes y chicos más aún cuando tienen la oportunidad de tener a los jugadores de cada selección en el clásico álbum oficial del campeonato más importante del fútbol. No cabe duda que dos de las estampillas más difíciles de hallar son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero esta vez una niña tuvo suerte.

Niña se emociona al obtener figuritas de Messi y Ronaldo

Resulta que una menor de edad de nacionalidad argentina se viralizó en redes sociales cuando decidió compartir con sus seguidores la sorpresa que tuvo al abrir su primer paquete de figuritas del álbum de la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá este año.

Todo quedó grabado en un video que inmediatamente generó gran repercusión en las redes sociales. En este material filmográfico se observa a la niña verificando qué sticker de jugadores mundialistas le había tocado, cuando de pronto se asombra tocándose del rostro debido a que no podría creer que tenía en sus manos a la figurita del astro portugués Cristiano Ronaldo.

Tanta fue su alegría que salió corriendo de su habitación para contárselo a una familiar. Retornó para estar frente a la cámara de su celular y volver a mostrar al actual jugador del club saudí Al -Nssr.

Acto seguido continuó mostrando las otras figuritas que pudo conseguir, entre ellas las de un jugador de la selección de Noruega y otro de Turquía. En ese instante nuevamente la algarabía se apoderó de la infante al ver que le tocó el ídolo de su país: nada más y nada menos que a Lionel Messi, ese momento fue más eufórico que el de Ronaldo.

"¡Messi! ¡Me tocó Messi!", expresó con profunda emoción debido a que para los argentinos así como para muchos otros fanáticos del fútbol, el actual '10' del Inter de Miami es le mejor jugador de la historia y es muy probable que dispute su último mundial este 2026.

Usuarios reaccionan al video y comparten diversos comentarios

De forma inmediata, el video de la niña celebrando que logró obtener las figuritas de Lionel Messi y Cristiano se volvió viral. Por tal motivo, diversos usuarios reaccionaron y dejaron múltiples comentarios sobre la emocionante escena.

"Elijo creer", "No nos interesa Ronaldo, pero me gusta su alegría", "Me hizo el día este video", "Qué suerte", "Amigos y rivales", "La felicidad de ella me encanta", "Ahí marcha otra niña con suerte", fueron algunos de los mensajes.

Como vemos, una niña argentina se viralizó al publicar un video en el que reacciona con mucha alegría que le tocó las figuritas del Mundial 2026 de dos de los mejores futbolistas de la historia: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.