Luto en el mundo de las series de Netflix: Fallece querido actor éxitos tras dura enfermedad

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El actor de varias series de Netflix falleció este lunes 25 de mayo a los 69 años, generando conmoción entre seguidores de las producciones y fanáticos de su trabajo en la conocida plataforma de streaming. La noticia fue confirmada por los hijos del intérprete a una agencia de medios y fue difundida por programas internacionales.

Pierre Deny era considerado uno de las caras más reconocidos de la televisión francesa gracias a su participación en diferentes series populares que han tenido éxito a lo largo del tiempo. Pese a que, muchas veces interpretó personajes secundarios, logró construir una extensa trayectoria artística que lo convirtió en un actor habitual en Francia.

Participación en la exitosa serie "Emily en París"

En años recientes, el actor alcanzó notoriedad internacional gracias a su aparición en la exitosa serie 'Emily in Paris', donde interpretó a Louis de Léon durante la tercera y cuarta temporada. La producción protagonizada por Lily Collins se convirtió en uno de los contenidos más vistos de Netflix y permitió que nuevos espectadores conocieran el trabajo del artista francés.

Además, Pierre Deny también formó parte del elenco de 'La Mantis', otra de las producciones francesas que logró éxito internacional en la plataforma de streaming. Antes de dichos trabajos recientes, el actor había participado en populares series de la televisión francesa en títulos ampliamente conocidos por el público europeo.

Falleció hoy #25mayo 2026, en Francia, Pierre Deny (69 años), fue actor francés, de televisión y cine.

Interpretó al doctor Renaud Dumaze desde 2017 hasta 2024, en televisión diaria serie "Demain nous appartient" producida por TF1.

Actuó en la serie Emily en París".

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¿Qué enfermedad tenía el actor?

Según informó su familia del actor, el intérprete murió a causa de una esclerosis lateral amiotrófica (SLA), una enfermedad neurodegenerativa también conocida en Francia como enfermedad de Charcot. Sus allegados señalaron que el cuadro avanzó de manera "fulgurante" durante los últimos meses.

Antes de consolidar su carrera en televisión, también desarrolló una importante trayectoria teatral. Participó en montajes inspirados en obras de autores clásicos y contemporáneos como William Shakespeare, Samuel Beckett, Jean Racine y Bertolt Brecht.

La muerte del actor ha generado numerosos mensajes de despedida en redes sociales, donde seguidores y colegas destacaron su talento, versatilidad y extensa carrera en el cine, el teatro y la televisión francesa.

Con su partida, la industria audiovisual europea pierde a uno de los intérpretes más constantes y respetados de las últimas décadas. Por esta razón, muchos usuarios en redes sociales se encuentran reportando esta importante pérdida, especialmente para las producciones europeas que han estado viendo su trabajo a lo largo del tiempo.