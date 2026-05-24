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Agente de seguridad llora de emoción durante concierto de Soda Stereo en Lima: "Me representa"

Un agente de seguridad rompió en llanto durante el concierto de la banda argentina Soda Stereo en Lima. El momento fue compartido por la agrupación y generó diversas reacciones en redes sociales.

Agente de seguridad rompe en llanto en concierto de Soda Stereo
Agente de seguridad rompe en llanto en concierto de Soda Stereo (Foto: Composición Exitosa)

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 24/05/2026

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El retorno de Soda Stereo a Lima, como parte de la gira 'Ecos', ha significado para muchos fanáticos una experiencia nostálgica debido a que fue la primera vez que disfrutaron de ver en el escenario juntos a Charly Alberti, 'Zeta' Bosio y Gustavo Cerati, este último gracias a la tecnología. Sin embargo, en esta ocasión un agente de seguridad rompió en llanto durante el recital.

Emoción a tope en el concierto de Soda Stereo

La agrupación argentina volvió al Perú, un país que siempre lo acogió con los brazos abiertas en cada oportunidad en la que brindaron conciertos, desde aquel antaño coliseo Amauta en 1986 hasta en el Estadio Nacional en 2007 y en esta oportunidad el Arena 1 no fue la excepción con más de 15 mil almas coreando cada una de las canciones.

Entre la algarabía, sentimientos encontrados, gritos y saltos de los fanáticos al ver sobre el estrado al bajista Zeta Bosio, al baterista Charly Alberti y al vocalista Gustavo Cerati, el último viernes 22 de mayo, deleitar con sus más grandes éxitos, una escena conmovió a todos los asistentes así como a los usuarios de las redes sociales.

Resulta que un miembro del personal de seguridad del recinto no pudo contener las lágrimas al escuchar tocar a los músicos. La escena se viralizó de manera inmediata en diversas plataformas digitales evidenciando que los intérpretes de 'Persiana Americana' continúan calando profundo en generaciones enteras, inclusive a quienes trabajan detrás del espectáculo.

De acuerdo a un video difundido por la misma banda, se observa al trabajador secándose las lágrimas reflejando la alegría por escuchar el repertorio, mientras el público que se encontraba en la zona Platinium del show, la más cercana al escenario, grabando la presentación mientras se escuchaba el tema 'Juegos de seducción'.

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Cabe señalar que, en este audiovisual se ve a otro colaborador, esta vez un camarógrafo, corear de principio a fin el citado hit de Soda Stereo. En la descripción del trío más popular del rock en español dejó un mensaje: "Gracias Perú. Los amamos".

Las reacciones de los cibernautas

El registro del agente de seguridad emocionado por el concierto de Soda Stereo se visualizó en diversas redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok, en las que tuvo diversos comentarios por parte de los usuarios.

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"Creo que lloraba de emoción", "El camarógrafo cantando, el de seguridad llorando, chicos jóvenes viendo por primera vez a Soda", "Veo este video y me salen las lágrimas", "Ese chico de seguridad me representa", fueron algunos comentarios.

Como vemos, un agente de segruidad se viralizó en las redes sociales debido a que lloró durante el primer concierto que realizó la banda argentina de rock Soda Stereo en Lima, el pasado 22 de mayo.

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