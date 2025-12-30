Hombre causa polémica por llevar su PC gamer al hospital mientras su esposa daba a luz: "Al menos está allí"

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Lo que debía ser un momento de alegría se convirtió en un video viral que generó el debate. Un hombre llevó su computadora para jugar algunos videojuegos en el hospital mientras su esposa daba a luz. La escena no tardó en tener cientos de reacciones, la mayoría cuestionando la prioridad del padre.

Jugó en PC mientras su esposa daba a luz

Quien no se alegra con la llegada de un nuevo miembro en la familia. Los nervios no faltan en la sala de espera, en los pasillos del hospital cuando estás a punto de dar la bienvenida a tu bebé; sin embargo, un hombre, aparentemente, encontró una inusual forma para tratar de calmarse en esa situación.

Pues bien, de acuerdo al material audiovisual, que se viralizó en distintas plataformas, se puede ver a un hombre en la sala de maternidad, pero lejos de darle apoyo emocional a su pareja, habría optado por llevar una computadora gamer y colocarlo en medio para su entretenimiento, mientras que la mujer de su vida hacía su mayor esfuerzo para dar a luz.

Según relataron testigos al medio 'El Español', el futuro padre llegó al hospital cargado con la torre del PC, un monitor de gran tamaño, teclado y auriculares, que instaló junto a la cama de su pareja aprovechando un enchufe libre en la habitación de dilatación. Seguidamente, en el video se observa que el doctor le da su bebé en brazos para que lo vea.

Reacciones al video en redes sociales

Pero una vez más, la escena dejó a todos desconcertados: él se sienta frente a la PC mientras que aparezca el marcador de su videojuego, encendiendo el debate sobre los límites del ocio en momentos clave de la vida familiar.

Como era de esperarse, el video tuvo cientos de reacciones, la mayoría cuestionando el accionar del sujeto, considerándola "egoísta" e "insensible" hacia su pareja en un momento tan importante.

"Un niño cuidando un bebé", "aunque sea su trabajo, hay prioridades, por algo muchos piden permiso en su trabajo para acompañar a sus esposas", "hay que poner límites, todo en exceso es malo", "el hospital cómo se presta para eso", "interesante desconexión de todo el evento y proceso o también interesante nivel de adicción y falta de prioridades", expresaron algunos usuarios en TikTok.

💥 Un futuro padre que se llevó su ordenador gaming al hospital para jugar mientras su mujer daba a luz ha desatado un intenso debate en redes sobre los límites del ocio en momentos clave de la vida familiar pic.twitter.com/r0GBcMCDBu — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) December 28, 2025

Salen en defensa del futuro padre

Por otro lado, aparecieron quienes no dudaron en defender al padre, asegurando que quizás no podía despegarse de la computadora gamer porque era su trabajo y ganaba dinero con ello.

"Tal vez es un gamer profesional y tiene que estar conectado, ellos ganan bien, y se nota que están en una clínica y no en un hospital, por eso le permiten llevar sus equipos, entonces no le veo lo malo", "mejor eso a un padre ausente", "al menos está allí", "si saca plata y con ello mantiene a la familia, no está mal", alegaron en redes sociales.

Sin duda, la escena sigue generando controversia, ya que muchos no comprenden cómo un hombre puede llevar una computadora gamer al hospital mientras su esposa se esforzaba por dar a su luz a su hijo.