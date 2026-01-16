Golpe al narcotráfico en el Vraem: Destruyen laboratorios e incautan 505 kilogramos de droga en estado líquido

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un megaoperativo terrestre en Pampa Hermosa, distrito de Sivia, en el Vraem en donde se dispuso la destrucción de un laboratorio rústico desde donde se procesaba droga.

Incautación de laboratorios en el Vraem

El narcotráfico cuenta con importantes zonas de control en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), lugar que ha sido captada por diversas organizaciones criminales que aprovechan la ausencia del gobierno para extender su poderío.

Ante este problema, se realizan megaoperativos para hacerle frente al avance del crimen en esta zona que abarca las provincias de Huanta (Ayacucho), Satipo (Junín) y La Convención (Cusco).

En ese último ataque, realizado este 15 de enero se dio la destrucción de un laboratorio rústico que se encontraba activo para el procesamiento de droga, siendo una base de una organización criminal.

En la intervención policial se halló más de 19 kilogramos de cocaína que ya estaba lista para su distribución, Mientras que por otro lado se encontró 505 kilogramos de droga en estado líquido, listo para ser procesado.

Por su parte, en otra zona de la base se encontró 6000 kilogramos de hoja de coca que ya se encontraban en proceso de maceración. Siendo este uno de los primeros pasos usados en la fabricación del estupefaciente. Con ello, se dio la neutralización de un centro de producción clave de organizaciones criminales.

#Ayacucho | ¡𝐆𝐨𝐥𝐩𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐮𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐓𝐈𝐃 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐕𝐑𝐀𝐄𝐌!

En un megaoperativo terrestre en Pampa Hermosa, distrito de Sivia, agentes policiales ubicaron y destruyeron un laboratorio rústico activo para el procesamiento de droga. En el lugar, se hallaron más... pic.twitter.com/8XwOYxvazL — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 16, 2026

Incineración de productos químicos

El operativo policial también contó con la incineración de productos químicos que son usados para la preparación de droga. Todos estos procesos se realizaban en el mismo laboratorio en el Vraem.

Así, se dio la incineración de más de 1800 kilogramos de los insumos entre los que se encontraban gasolina, ácido sulfúrico, cemento y otros elementos contaminantes.

La quema de estos productos se realiza por parte de personal especializado de la PNP para no afectar la zona ambiental que se encuentra alrededor. De esta manera, el operativo policial afectó económicamente al crimen organizado en más de S/163 000.