Streamer japonesa protagoniza dramático perdón a comerciante peruano por insultarlo: "Mucha gente me amenazó"

Una streamer japonesa conocida como 'Nanatty' protagonizó un hecho insólito en las calles de Lima tras cometer el garrafal error de confundir a un comerciante ambulante con un estafador y lo insultó en plena transmisión en vivo. El hecho desembocó en la reacción inmediata de cibernautas nacionales quienes la criticaron por su actitud hacia el trabajador.

Streamer japonesa insulta a comerciante

En un primer video, en plena vía pública, se observa al hombre ofreciéndole los productos que vende de manera amable tras esto se escucha a la creadora de contenido decirle, en inglés, que se calle la boca.

Al percatarse que no deseaba ningún producto que le estaba ofreciendo a la joven, el señor procedió a quedarse en su lugar y agradecerle. Sin embargo, tras ello la fémina comenzó a hablar en su idioma y lo insultó debido a que lo confundió con un estafador.

Esta situación repercutió de manera inmediata en los usuarios de las redes sociales quienes no dudaron en poner en tela de juicio lo realizado por la mujer nacida en Japón a través de contundentes comentarios.

"Vete de aquí esta misma noche y no vuelvas", "¿Acaso no tienes sentido común?", "No vuelvas nunca más al Perú", "No respetas la cultura ni al país", "Búscalo al vendedor y pídele disculpas", "Despreciable actitud", "Lárgate, nadie te necesita acá", "Demostraste quien eres", "Que vergüenza de video", fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.

Protagonista de un dramático perdón

Al verse en medio del ojo del huracán, 'Nanaty' recurrió a sus redes sociales para ver la manera de pedir disculpas por haber insultado al comerciante ambulante. Desde un inicio lo realizó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) con mensajes subrayando que sí respeta a nuestro país.

"Pido disculpas sinceras por mi actitud. Reconozco que fue inapropiada y que pude haber causado molestia. Respeto a la gente y la cultura de Perú, y me comprometo a actuar con mayor respeto en el futuro", se lee en post.

"Le ofrecí dinero y le pedí disculpas desde el fondo de mi corazón. Realmente lo lamento y le pido perdón sinceramente." https://t.co/DFoQMqUQQX pic.twitter.com/VZEh4WM1Bl — nanatty (@nanatty_7) February 9, 2026

En otra de sus publicaciones incluso prometió que si iba al lugar donde se encontró al señor quería disculparse "correctamente". "Estoy realmente arrepentida, lo siento mucho", añadió.

Fue así que tras acudir a la ubicación se volvió a encontrar con el comerciante ambulante y, con lágrimas en los ojos, se arrodilló para pedirle disculpas. Ante ello, el vendedor atinó a decirle que esté tranquila y que no se preocupe por lo ocurrido.

