El verano es una estación desfavorable para algunas personas, incluyendo los animales. El constante calor impide que los humanos y mascotas realicen sus actividades con normalidad. Por ello, algunos toman medidas extremas para calmar el bochorno. En ese sentido, un perro sorprendió a todo Internet tras ingresar a una refrigeradora para refrescarse un momento.

A detalle, el canino entró a un minimarket, buscó las neveras de las gaseosas y otras bebidas. Seguidamente, encontró un lugar vacío en uno de los electrodomésticos, abrió la heladera, se acomodó y tomó una pequeña siesta.

En esa línea, el video de TikTok exhibió como el pequeño de color caramelo desplegó la puerta del frigorífico con su propio hocico, lo que generó más sorpresa entre los internautas de la red social china.

Por otra parte, los comentarios respecto a la filmación son variados, algunos aplauden la viveza del animal, mientras otros desestiman esta acción; puesto que los perros serían frágiles a los cambios de clima.

Sobre ello, los cibernautas recomendaron a los "dueños", que presuntamente tiene la mascota, brindar mejores cuidados en esta difícil estación. Asimismo, invitaron a prestar más atención a su perro; dado que pudo morir electrocutado en la nevera como algunos mencionan.

Por otro lado, el corto divulgado en la cuenta "@carloslima18052" tiene, por el momento, más de 2 millones de visualizaciones, 134 mil likes, 1485 comentarios y más de 28 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Si no me ponen ventilador, me voy al congelador", "No le veo fallas a su lógica", "Premio nobel de cómo combatir el calor", "Es un peligro que esté ahí adentro", "Se puede quedar electrocutado", "Sí que es inteligente, pero se puede electrocutar", "Ahora tengo frío", "En su vida pasada fue un husky siberiano".

