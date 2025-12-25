Promoción escolar causa furor en redes por llamarse 'CTMR': "Cinco temporadas de memorables recuerdos"

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Lo que empezó como una fiesta de despedida entre compañeros terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Esta promoción escolar logró causar furor en redes sociales luego de que se conociera que su nombre era 'CTMR', un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios.

Promoción se vuelve viral por su nombre

Todo empezó como un video más de una fiesta de promoción. Luces, decoración, música y amigos celebrando el cierre de una etapa escolar.

Sin embargo, un detalle captado casi por casualidad fue el que desató la ola de comentarios. En las imágenes se aprecia claramente el nombre de la promoción escolar, colocado de forma llamativa en el local.

El clip fue subido a TikTok y, en cuestión de horas, empezó a circular sin parar. Muchos usuarios se detuvieron al leer las siglas 'CTMR', que de inmediato despertaron curiosidad y risas por su conocido doble sentido en el lenguaje popular peruano.

'CTMR' y su inesperado significado

Lo que terminó de explotar el furor en redes sociales fue el significado completo del nombre, un detalle que nadie vio venir y que hizo que el video se compartiera aún más.

Debajo de las siglas 'CTMR', la promoción no solo despejó dudas, sino que sorprendió a todos al revelar su verdadero significado: "Cinco temporadas de memorables recuerdos", una frase que mezcló creatividad, picardía y mucha complicidad entre los estudiantes.

La creatividad fue celebrada por muchos y tomada con humor por otros, sobre todo por el contraste entre la frase emotiva y el acrónimo.

Recuerdan los nombres de sus promociones

Las redes sociales se llenaron rápidamente de anécdotas. Inspirados por esta promoción escolar, decenas de usuarios comenzaron a contar cómo se llamaban sus propias promociones.

Entre los comentarios más destacados se leen frases como: "El mío era CAFÉ, 'Cinco Años Fingiendo Estudiar'", "El mío era JAJA, 'Juntos Aprendimos, Juntos Acabamos'", "Mi promoción se llamaba NOSE, 'Nunca Olvidarnos Siempre Extrañarnos'"

Otros también recordaron nombres como "Hakuna Matata" o "NEON", demostrando que este tipo de creatividad no es nueva, pero sí pocas veces alcanza tanto furor en redes como en este caso.

Con más de un millón de visualizaciones, el video sigue apareciendo en distintas plataformas. La promoción escolar logró, sin proponérselo, convertirse en tema de conversación nacional.

En cuestión de horas, el nombre elegido por esta promoción escolar se volvió tema de conversación. El curioso 'CTMR' fue clave para generar furor en redes sociales y dejar en evidencia el ingenio de los estudiantes.