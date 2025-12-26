Pasajeros reciben premios en sorteo organizado por chofer y cobrador: "De gran corazón"

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

La rutina diaria del transporte público se transformó en alegría y emoción cuando pasajeros recibieron premios en un sorteo organizado por chofer y cobrador. Los usuarios no esperaban llevarse panetones mientras viajaban.

Chofer y cobrador sorprenden a pasajeros

Días antes de la llegada de la Navidad, un chofer y su cobrador decidieron que un viaje normal podía convertirse en algo memorable.

#ozonotv #tiktok #paratiiiii ♬ sonido original - Ozono Televisión @ozonotelevision Chofer y cobrador realizan sorteo de panetones con pasajeros 🥺🥺 A poco de celebrar la Navidad, un chofer y su cobrador de la ruta de transporte público decidieron convertir un viaje habitual en un momento memorable. Ellos sorprendieron a sus pasajeros entregándoles boletos numerados como parte de una dinámica navideña. Lo que nadie esperaba era que esos boletos no solo eran simbólicos, sino que también eran para llevar panetones sorteados en pleno trayecto. #viral

Con boletos numerados, entregados a los pasajeros desde que abordaban el vehículo, organizaron un sorteo que hizo sonreír a todos.

El sorteo fue coordinado por el propio cobrador, quien explicó con entusiasmo a los pasajeros cómo se iba a desarrollar la dinámica.

Para que todo fuera más transparente, pidió ayuda a un pasajero mayor para sacar los boletos ganadores de una bolsita especialmente preparada para la ocasión.

La emoción se sentía en el aire. Los pasajeros conversaban entre ellos, algunos tomaban fotos y otros comentaban los números que tenían, todos contagiados por la buena vibra que habían generado el chofer y el cobrador.

Una joven que no pudo ocultar su sorpresa al escuchar su número fue felicitada por todos. El cobrador, rápido, le entregó su panetón, mientras otros pasajeros aplaudían la iniciativa y celebraban cada premio que se iba repartiendo.

El momento no tardó en llegar a TikTok y otras plataformas, donde cientos de usuarios elogiaron la noble iniciativa de los trabajadores del transporte.

Los comentarios destacaban que, a pesar de las dificultades y la inseguridad que enfrentan diariamente en Lima, choferes y cobradores siguen esforzándose con buen humor y generosidad.

Entre las reacciones más compartidas estaban: "Por eso digo quien menos tiene, más comparte", "Mi señor, protege a los choferes, cúbrelos con tu manto sagrado, de tanta maldad", "Este es el Perú que amo" y "El peruano es de gran corazón a pesar de tantas desgracias".

Tiktoker sortea pavo en bus por Navidad

Hace apenas unos días, un tiktoker sorprendió a todos al subirse a un bus de transporte público en Lima usando una máscara. Sin dar muchas explicaciones, comenzó a repartir boletos entre los pasajeros, despertando curiosidad y risas por igual.

La gran sorpresa llegó cuando anunció que el premio del sorteo sería nada menos que un pavo, un clásico que no puede faltar en las mesas navideñas.

Los pasajeros vivieron sorpresas en días distintos, primero con los panetones del sorteo del chofer y cobrador y después con el pavo repartido por un tiktoker, mostrando que siempre hay espacio para la buena vibra.