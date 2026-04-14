Chofer se baja para ir a votar y deja a pasajeros esperando en el bus: "¿Voto responsable?"

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un chofer se volvió viral en el marco de las Elecciones 2026: bajó de su bus para ir a votar sin importarle dejar varado su bus lleno de pasajeros, quienes esperaban su regreso para emprender el recorrido.

Chofer dejó varados a pasajeros para ir a votar

Perú vivió una etapa importante el domingo 12 y lunes 13 de abril: las Elecciones Generales 2026 para elegir al próximo presidente del país, así como vicepresidentes, diputados, senadores y representantes del Parlamento Andino. Desde muy temprano, las personas se acercaban responsablemente hasta sus respectivos locales de votación para cumplir con su deber cívico.

Sin embargo, durante la jornada electoral no faltaron los casos más hilarantes e inesperados que sorprendieron a más de uno tras volverse virales en las redes sociales. Pues bien, un video difundido en TikTok, evidencia el preciso momento en que un ciudadano queda en shock al percatarse de que un bus de transporte público, repleto de pasajeros, está estacionado en plena pista y frente al colegio Shuji Kitamura, en Santa Anita.

La sorpresa del ciudadano es que el chofer de la unidad que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Pachacamac, bajó del vehículo, dejando varados a sus pasajeros para ir a votar.

"Esto solo pasa en Perú. El chofer se baja y se va a votar. Ya va más de cinco minutos. Y ahí está la cobradora peleando con un usuario (pasajero)", se escucha decir en el video del usuario @koyi1709.

Pasajeros bajan del bus cansados de esperar al chofer

Dentro del bus se puede observar varias personas esperando sentadas, mientras que otros permanecen parados. Incluso, algunos de ellos haces señas a dos agentes de la policía que se encuentran frente a ellos, pidiendo que busquen al chofer que se fue a sufragar.

Seguidamente, la persona que graba la escena, entre risas, dice que aparentemente, el policía le pondría una multa, y de pronto aparece la cobradora del bus, mientras que algunos pasajeros, cansados de esperar, deciden bajar y abordar otra unidad.

"Y la gente está que se baja y la policía buscando al chofer. La gente esperando. ¡Uy! Le va a poner papeleta. No, se ha ido a votar (el chofer). Eso solo pasa en Perú. No hay cola va a pasar rápido. Ahí está la cobradora", concluyó.

Reacciones al video viral en Elecciones 2026

Como era de esperarse, la escena se volvió viral rápidamente y obtuvo cientos de comentarios de personas que no dudaron en comparar la situación con los personajes de 'Pepe' y 'Tito' de la serie 'Al Fondo Hay Sitio'. Otros aprovecharon en asegurar que el chofer solo quería cumplir con su deber cívico al ir a votar.

"Es irresponsablemente responsable", "era Tito y Pepe", "la trama del chofer: voto responsable", "es rapidito nomás, sean empáticos, el voto es un derecho", "¿qué multa sale más cara (papeleta o de no votar)?", "este país supera la IA", "Pepe se hizo canon", expresaron los usuarios en TikTok.

Es así como la jornada de las Elecciones 2026 dejaron los más inesperados casos e hilarantes escenas como el difundido en TikTok donde un chofer bajó de su bus para ir a votar sin importarle dejar varados a sus pasajeros. El hecho se registró en Lima.