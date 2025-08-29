Registran supuesta actividad paranormal en 'La casa de los famosos': Cajón se abre solo en plena madrugada

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

El supuesto fenómeno paranormal en La Casa de los Famosos México tiene a todos hablando. Durante la madrugada, un cajón dentro de los baños del reality show se abrió sin que nadie lo tocara y, como era de esperarse, el video ya se volvió viral en redes sociales.

¿Actividad paranormal en 'LCDLF'?

Todo comenzó cuando el usuario de TikTok @george_p69 compartió el clip en cuestión. En las imágenes, que ya superan los dos millones de reproducciones, se observa cómo un cajón en el baño del set se abre solo, sin que nadie lo empuje ni lo manipule.

"Esto fue lo que captó una de las cámaras en la madrugada", escribió el joven al difundir el material. Y claro, el detalle que le puso más sazón es que las cámaras de ViX transmiten en vivo las 24 horas lo que pasa dentro de la famosa casa, por lo que no hay espacio para pensar en edición externa... o al menos eso es lo que muchos comentan.

La escena no fue cualquier cosa: el cajón se abre, se queda unos segundos y luego se vuelve a cerrar. Algo digno de película de terror, pero en plena tele-realidad mexicana.

No sería la primera vez

Este no es el primer episodio raro en la casa. En temporadas pasadas ya se había hablado de "energías raras" y supuestas presencias extrañas. Varios seguidores recordaron que, en otra ocasión, algunas participantes jugaron al "péndulo humano" y que, desde ahí, el lugar quedó "cargado".

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos fueron directos con el miedo: "Varios han dicho que se ven cosas. Me imagino que es obvio, de tantas cosas que meten en cuestión de energías, y tanta gente que entra".

Otros prefirieron ponerle humor: "El fantasma haciendo más contenido que Alexis, que Aaron sin Elaine y que Aldo sin Abelito". También hubo quien bromeó diciendo: "Se mueve más que Alexis".

Incluso algunos usuarios metieron supersticiones al tema: "Esa mariposa negra tiene un gran significado pero lo están ignorando". Mientras tanto, otros aseguraron que todo se trataba de un efecto hecho con inteligencia artificial y que no había nada de fantasmas en el set.

Lo cierto es que el video del cajón abriéndose solo dentro de La Casa de los Famosos México ya se instaló como uno de los temas más comentados en redes. Lo que parecía una simple madrugada en el reality terminó siendo interpretado por algunos como un fenómeno paranormal y por otros como un truco digital.