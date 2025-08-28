Nicola Porcella arremete contra Gisela Valcárcel tras escándalo con canal: "Todo en esta vida se paga"

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gisela Valcárcel,fue protogonista de un incidente con América Televisión, el pasado martes 26 de agosto, en el que aseguró que se le prohibió el ingreso a sus instalaciones. Al respecto, Nicola Porcella se refirió a la exconductora de 'El Gran Show' y arremetió contra ella en una transmisión en vivo.

Indirecta a Gisela Valcárcel

Nicola Porcella realizó una transmisión en vivo en el que se refirió sobre la controversia en la que estuvo involucrada la popular 'Señito'. Ahí el catalogado 'novio de México' afirmó que lo sucedido con la también empresaria le hizo a cordar a un episodio similar por el que él también anteriormente atravesó.

"Tuve una reunión en un canal, de ahí sacaron a otra señora de un canal, que mi culpa, que esto, que el otro. ¿No sabes todo lo que ha sido? Y yo sigo en mi casa tranquilo, sin moverme, pero que ataque a quien se tenga que atacar. Yo no tengo nada que ver. Imagínense si tuviera el poder en un canal de decir: 'No está tal persona'. Conmigo lo hicieron en algún momento", manifestó el exchico reality.

El exintegrante de 'La Casa de Los Famosos México' fue contundente al asegurar que "todo en esta vida se paga". Lo manifestado por Porcella fue interpretado por sus seguidores como una indirecta para la mamá de Ethel Pozo. Debido a que Nicola deslizó que la exconductora de televisión habría decidido retirar sus producciones si él retornaba a América TV.

Fulmina a la 'Señito'

En otro momento, Nicola Porcella, continuó refiriéndose a Gisela Valcárcel tras escuchar que ella afirmaba que por qué no la dejaron ingresar a las instalaciones de América Televisión y a un hombre, en referencia al modelo, sí ingresó. Sin titubeos el exchico reality expresó su molestia y enfado asegurando que todo América TV odia a la exconductora de televisión.

"Ayer lo dejaron entrar a un hombre, ¿Y qué tiene que sea hombre? ¿o sea porque soy hombre no puedo entrar? Por eso le va mal por mala persona (...) Increíble. Lo que me da risa es que hable una persona que toda América la odia, pero bueno me da lo mismo. No sé para qué me meten en esos problemas", sentenció Nicola Porcella.

De esta manera, el exchico reality Nicola Porcella hizo una transmisión en vivo en la que se refirió sobre la empresaria Gisela Valcárcel y afirmó que toda América Televisión la odia.