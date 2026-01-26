Eclipse solar anular de 2026: ¿Fenómeno astronómico podrá verse desde el Perú?

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 2026 traerá consigo uno de los fenómenos astronómicos más esperados: el primer eclipse solar anular del año, programado para el 17 de febrero. Se trata de un evento que los especialistas ya catalogan como uno de los más extremos de la década, debido a las condiciones particulares en que la Luna y el Sol se alinearán para formar el conocido "anillo de fuego".

Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no logra cubrirlo por completo. En lugar de oscurecer totalmente el cielo, deja visible un aro brillante alrededor de su silueta, generando una imagen que suele despertar fascinación y curiosidad en millones de personas.

¿Dónde podrá verse?

De acuerdo con los cálculos de la NASA y otros observatorios internacionales, el eclipse será visible en pocas regiones del planeta, con mayor intensidad en la Antártida y zonas oceánicas del hemisferio sur, así como en el extremo sur de América y África.

En el caso del Perú, lamentablemente el fenómeno no llegaría a apreciarse, debido a nuestra posición en el mapa. Los únicos países latinos que podrían llegar a apreciarlo son Chile y Argentina, en sus extremos hacia el sur.

🗓️Faltan exactamente 21 días y 12 horas para el primer evento astronómico del año: eclipse anular de Sol☀️(17 de febrero de 2026)

🔭Será muy limitado en cuanto a la observación.

⏰Duración máxima de anularidad: 2 m 20 segundos

🔗https://t.co/1iBy3DDumR pic.twitter.com/CI1QjHtP8z — ASISMET (@Asismet_IF) January 26, 2026

Los expertos recuerdan que nunca debe observarse un eclipse solar directamente sin protección adecuada, ya que la radiación puede causar daños irreversibles en la vista. Se recomienda el uso de lentes certificados para eclipses o filtros especiales en telescopios y cámaras.

Eclipses visibles en Perú durante 2026

Aunque el eclipse anular de febrero no llegue a ser visto en territorio peruano, este año los aficionados a la astronomía podrán observar otros fenómenos relevantes. Entre el 27 y 28 de agosto está previsto un eclipse lunar parcial, visible desde gran parte del país, que permitirá apreciar cómo la sombra de la Tierra cubre una fracción de la Luna.

Asimismo, ya se han marcado en el calendario otras dos fechas clave para los próximos años. El 6 de febrero de 2027 ocurrirá un eclipse solar parcial que podrá observarse desde distintas regiones del Perú, ofreciendo una oportunidad de ver cómo la Luna cubre parte del disco solar.

Más adelante, exactamente en dos años (26 de enero de 2028), el país será escenario de un eclipse solar anular, similar al que se aproxima este febrero, en el que el "anillo de fuego" podrá apreciarse con mayor claridad desde la parte norte del territorio nacional, sobre todo en la selva.

🗓️Faltan 2 años, exactamente, para el próximo eclipse anular de Sol del norte peruano🇵🇪

La última vez ocurrió el 29 de abril de 1995 (también en el norte peruano)

De haber ocurrido hoy, las nubes hubieran jugado una mala pasada en gran parte de la antumbra del eclipse. pic.twitter.com/XkofiZksYI — ASISMET (@Asismet_IF) January 26, 2026

Más allá de su valor científico, los eclipses solares han sido históricamente interpretados como símbolos de cambio y transformación. En esta ocasión, el "anillo de fuego" de febrero promete convertirse en un espectáculo que recordará la magnitud y el misterio del universo, despertando tanto la curiosidad popular como el interés académico.