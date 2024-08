Familia compra auto nuevo con todos los AHORROS de su alcancía: "Todo por cumplir sus sueños"

13/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos un insólito caso donde una familia no dudó en llevar toda su alcancía llena de dinero para poder conseguir un auto del año y así cumplir una de sus metas de forma unida.

Muchas personas hacen pequeños sacrificios para poder ahorrar e invertir más adelante el dinero en adquirir algunos inmuebles, objetos de gran valor, pagar estudios u otras cosas que siempre anhelaron tener.

Rompen su alcancía en concesionaria

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se puede ver el preciso momento en que un hombre llega con su familia y deja en el suelo su gran 'cochinito', una alcancía, repleta de todo el dinero que lograron recaudar.

El encargado de lograr conseguirle la camioneta que tanto deseaba la familia queda perplejo, en el negocio ubicado en el bulevar de la colonia El Mirador, en la ciudad de Puebla, en México. Sin embargo, decide romper la alcancía y se da cuenta de la gran cantidad de monedas y billetes que hay en su interior.

Pero no todo quedó ahí, ya que no solo era el cochinito rosa que llevaron, sino que también otras cinco alcancías más. Aparentemente, la familia logró reunir un total de 58 mil pesos (3 mil dólares), una suma que les permitió realizar el enganche para adquirir su vehículo NP300 Pick Up, con el cual podrían trasladarse y vivir un sinfín de aventuras.

"Cliente con sus ahorros para comprar su carro", se lee en la breve descripción del clip, que logró cientos de reacciones y alrededor de 47 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Reacciones por el ahorro familiar

Como era de esperarse, el caso se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en felicitar a la familia por su gran esfuerzo por comprarse su camioneta, mientras que otros señalaron que no les gustó el modelo que eligió el cliente, pero como dicen por ahí, para gustos los colores.

Por otro lado, algunos usuarios los criticaron y recomendaron a los demás realizar una inversión que a la larga deja mayores ganancias.

"Imagínense todo el valor que perdió ese dinero, seguramente lleva años ahí guardado", "cuánto dinero perdido por la inflación", "aplausos para el señor que lo ahorro, pero mis respetos para la quien se los acepto, son grandes aplausos", "dinero es dinero", "después de 3 horas contando "no joven, no alcanzó", señalaron en TikTok.

De esta manera, una familia originaria de Puebla sorprendieron al llevar varias alcancías en forma de 'cochinitos' a una concesionaria para adquirir un auto nuevo.