Guardia de seguridad impide ingreso de invidente con perro guía en transporte público: "Mira las normas"

Un hecho insólito y lleno de indignación ocurrió en el transporte público de Ecuador. Un guardia de seguridad impidió el ingreso de un hombre invidente solo porque iba acompañado de su perro guía. Como si eso no fuera suficiente, también le pidió que leyera las normas del servicio, ignorando por completo que la persona tenía discapacidad visual.

Invidente no pudo ingresar al transporte

Lo que parecía una jornada común en el transporte público de Ecuador terminó en un episodio que dejó a más de uno con la boca abierta.

Un hombre invidente, acompañado de su perro guía, se aproximó con total normalidad a los torniquetes de ingreso de la estación. El canino caminaba tranquilo, cumpliendo con su función, pero al intentar acceder, se encontró con una negativa.

El agente encargado de la seguridad en la estación no solo le cerró el paso, sino que además le pidió algo absurdo: que lea el reglamento para comprobar que estaba prohibido el ingreso con animales. La escena fue grabada y subida a redes sociales, donde no tardó en viralizarse.

El afectado, visiblemente incómodo, le respondió en varias ocasiones al agente: "Pero léame las normas por favor... yo no veo señor, ¿qué le pasa?". Aun así, el guardia se mostró inflexible y repetía una y otra vez que no importaba si lo grababan, que él estaba cumpliendo con su trabajo.

El cruce de palabras continuó durante algunos minutos. El hombre invidente le explicó que era abogado, esperando que eso hiciera reflexionar al agente de seguridad, pero la respuesta fue la misma: negativa total.

El guardia, con señas de la mano y un tono duro, insistía en que fuera a revisar el reglamento colgado en la estación, sin importarle la condición del ciudadano ni el rol indispensable de su perro guía. Incluso llegó a responder: "No importa que sea abogado, yo hago mi trabajo. Ahí están (las normas), mire. Grábeme, no pasa nada".

Me negaron el ingreso siendo una persona ciega con mi perro guía Kenshi en Ecovia transporte público de Quito - Ecuador. Trabajamos por una nueva ley la cual fue aprobada en Ecuador, pero estas cosas seguirán pasando si no existe difusión y apoyo. Un llamado a las autoridades para que estas cosas dejen definitivamente de ocurrir.

Reacciones en redes sociales

Ese detalle, lejos de calmar la situación, encendió más la indignación de los testigos digitales, que no entendían cómo un agente podía mostrarse tan insensible.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Entre críticas, burlas y reclamos, los usuarios pidieron que el guardia sea sancionado o retirado de su cargo. Para muchos, el hecho fue "totalmente inexplicable" y "fuera de lugar", sobre todo porque se trataba de un derecho básico para las personas con discapacidad visual.

Hasta el momento no hay mayores detalles sobre si la institución de transporte o las autoridades locales han tomado cartas en el asunto.

Lo ocurrido con el guardia de seguridad, que no permitió el ingreso de un invidente con su perro guía al transporte público y encima le pedía leer las normas, ha quedado registrado en video y fue compartido masivamente.